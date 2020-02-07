الفنانة الكويتية جواهر تعلن إصابتها بمرض «السرطان» وحملة للدعاء لها

الدبور – أثار إعلان الفنانة الكويتية جواهر إصابتها بمرض السرطان تعاطف جمهورها و النشطاء في الكويت على مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء إعلان «جواهر» للخبر، من خلال صورتين نشرتهما عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، الصورة الأولى من داخل المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج، إلا أنها لم تكشف عن وجهها واكتفت بإظهار أحد الأجهزة المستخدمة في العلاج، وجزء من سرير الشفاء في الغرفة التي تتواجد بها، وعلقت عليها قائلة: «يأتي بها الله إن الله لطيف خبير».

وعبَّرت الصورة الثانية عن الناجين من مرض السرطان، وعلَّقت عليها بالقول: «إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب».

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورتين على نطاق واسع، ورددوا الأدعية بالشفاء العاجل للفنانة الكويتية.

جواهر الكويتيه تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيره الله يشفيها pic.twitter.com/kVVwYAKKMq — الجادل🇸🇦كود نون ja777 (@ja2030ja) February 6, 2020

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دعواتكم للفنانة جواهر الكويتية تعالج مرض السرطان حاليا مرحلة الكيماوي دعواتنا لها بالشفاء العاجل 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/d0MPZttKg4 — الصحفي/نايف الشمري (@naif_alshemari) February 7, 2020

الفنانه جواهر الكويتيه تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيره . . ادعولها ياجماعه الله يشافيها مافي شي بعيد عن ربنا 🙏🏻



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#مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي… https://t.co/TMIH0nQrSI — مي العيدان (@mayal3eidan) February 8, 2020

والنجمة جواهر الكويتية، تزوجت مرتين، إحداهما من النجم الكويتي شهاب جوهر في مارس 2015، ولكنها انفصلت عنهما ولديها ثلاثة أبناء، هم مريم ويعقوب ومنى.

وبدأت جواهر التمثيل في عام 1997، لكنها توقفت أكثر من مرة عنه، منها توقفها لقرابة الخمس سنوات في عام 2005، عندما أعلنت اعتزالها العمل الفني؛ بسبب المشاكل الموجودة فيه، إلا أنها تراجعت عن الاعتزال عام 2010.

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