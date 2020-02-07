ضجة واسعة في قطر بعد الإعتداء على وافد، و الشرطة تقبض على الفاعل (فيديو)

الدبور – في حادثة فريدة من نوعها في دولة قطر، الدولة الخليجية التي يطلق عليها كعبة المضيوم، و التي لديها قوانين مشددة ضد العنف و الفوضى، شن نشطاء قطر حملة غضب واسعة ضد شاب قطري قام بالإعتداء على وافد بشكل متوحش، وصور الإعتداء بالفيديو.

وطالب النشطاء و الإعلاميين في قطر بمعاقبة الشاب القطري بأشد العقوبات ضمن القانون حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث وتصبح قطر مثل السعودية و الإمارات حيث تكثر مثل تلك الحاوادث و الإعتداءات ضد العمالة الوافدة.

ويظهر في الفيديو الشاب وهو ينهال بالضرب على آخر يجلس داخل سيارة بيضاء، بينما يقوم مرافق للمعتدي بتصوير صديقه الذي عاد وظهر في بث مباشر متفاخرًا بتصرفه الذي قاله إنه كان بدافع تأديب الوافد الأجنبي على حد تعبيره.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال مغردون قطريون إن المعتدي وصديقه قطريان، وإن المعتدى عليه وافد آسيوي، دون أن يتضح سبب الاعتداء.

حيث قال الناشط خالد الكواري معلقا على الفيديو ما نصه: تعتدي على عامل اسيوي وتضربه وتصور نفسك انك بطل قدام ربعك .. هذه ليست رجوله ولا شجاعه

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تعتدي على عامل اسيوي وتضربه وتصور نفسك انك بطل قدام ربعك .. هذه ليست رجوله ولا شجاعه 👎 — ‏خالد بن مبارك الكواري (@kalkawari75) February 7, 2020

وقالت ناشطة قطرية أيضا: “حسبي الله ونعم الوكيل يصور لايف بعد ما ضرب الرجال ويتفاخر بعد المقطع ويقول لازم أدبه. ورفقاء السوء اللي معاه يصورن ويضحكون بدل ما يوقفونه عند حده . لازم يتحاسب هو واللي معاه يضحكون ويصورن . اطالب وزاره الداخليه بسرعه التدخل وتوقف هالمنحط عند حده عشان يكون عبره لغيره”

حسبي الله ونعم الوكيل يصور لايف بعد ما ضرب الرجال ويتفاخر بعد المقطع ويقول لازم أدبه.

ورفقاء السوء اللي معاه يصورن ويضحكون بدل ما يوقفونه عند حده .

لازم يتحاسب هو واللي معاه يضحكون ويصورن .

اطالب وزاره الداخليه بسرعه التدخل وتوقف هالمنحط عند حده عشان يكون عبره لغيره @MOI_Qatar pic.twitter.com/XaLGAyOQ1x — ‏BIÑT ÄŁNAÏMÎ 🇶🇦 (@Bintalnaimi45) February 6, 2020

بينما كان لناشط قطري رأي مختلف، وأن الموضوع لا تسمعوه من طرف واحد، ويجب معرفة القصة الكاملة، حيث قال ما نصه كما لسع الدبور: “لاننظر للموضوع من طرف واحد الصراحه في أشياء وايد مع الأسف اتصير من قبل الاجانب والمقيمين استغلو كلمت الامير الله يحفظه يوم قال اعتز بشعبي والمقيمين فهمو الموضوع غلط الله يهديهم على الغل والحقد الي فيهم على القطري لقوها فرصه انهم يطلعون المواطن من طوره في أشياء وايد لو نلاحظ”

واستجابت وزارة الداخلية القطرية لدعوات واسعة وُجهت لها بالتدخل، وأعلنت القبض على المعتدي ومصور مقطع الفيديو اللذين واجها انتقادات لاذعة.

وقالت الوزارة في بيان لها: ”بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يتضمن الاعتداء على سائق سيارة بيضاء اللون، فقد تم القبض على الشخص المعتدي ومن قام بالتصوير، وستتم إحالتهما إلى النيابة العامة اليوم لاستكمال إجراءاتهم في هذا الشأن #الداخلية_قطر“.

بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يتضمن الاعتداء على سائق سيارة بيضاء اللون، فقد تم القبض على الشخص المعتدي ومن قام بالتصوير ، وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة اليوم لاستكمال إجراءاتهم في هذا الشأن #الداخلية_قطر — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) February 7, 2020

وتعتبر حوادث الإعتداء على المقيمين من الحالات النادرة في قطر، بل تكاد تكون معدومة، حسب الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية وحسب ما يتم تبادله عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

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