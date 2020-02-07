فيروس كورونا يضرب من جديد في الإمارات، الإعلان عن حالات جديدة

الدبور – فيروس كورونا ينتشر من جديد في دولة الإمارات، حيث إنها البلد الخليجي الوحيد الذي وصل له الفيروس القاتل القادم من الصين، حيث تم الإعلان في الإمارات عن ظهور ٤ حالات جديدة، مع التكتيم الإعلامي عن الموضوع، إلا أن السلطات تكشف لعض الحالات بين الحين و الآخر.

وبشكل رسمي أعلنت الإمارات السبت، عن تشخيص حالتين جديدتين لمصابين من الجنسية الصينية والفلبينية بأعراض فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة فيها إلى 7 حالات منذ ظهور الفيروس حسب الرواية الرسمية، إلا أن أوساط مختلفة قالت أن الأعداد ربما أكثر من المعلن عنه.

واتخذت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس نهاية الشهر الماضي إجراءات احترازية وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدة أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

الإمارات تعلن عن تشخيص حالتين جديدتين لمصابين من الجنسية الصينية والفلبينية بأعراض فيروس #كورونا المستجد ليصل اجمالي عدد الحالات المكتشفة فيها إل 7 حالات منذ ظهور الفيروس. — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 7, 2020

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يذكر أن عدد الوفيات من فيروس كورونا في الصين إرتفع إلى ما يقرب 722 حالة وعدد المصابين أيضا إرتفع بشكل كبير منذ الإعلان عنه الشهر الماضي، ويعتقد أن الفيروس انتقل إلى الإمارات ودول مختلفة عن طريق العمالة الوافدة أو السياحة، لأن الشخص قد يصاب به دون أن يشعر في البداية، وقد يمر عبر المطارات رغم كل الإجراءات المتخذة في معظم دول العالم.

وأصدرت السلطات الإماراتية تعليمات مشددة بعدم تداول أخبار الإصابات بشكل يهول الموضوع في الإمارات، حتى الحديث عنه في المجالس الخاصة ممنوع.

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