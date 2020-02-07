مواطن سعودي بالفيديو يصرخ بعد إفتتاح ملهى ليلي “حلال” بجانب منزله ليلة الجمعة: كيف أربي بناتي؟

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مؤثر لأب سعودي يصرخ كيف أنا أربي بناتي، وقام بتصوير منزله، وقال هذا منزلي، وهذا ما تم إفتتاحه بجانب منزلي، فكيف أربي بناتي.

وكرر الأب السعودي المسكين أكثر من مرة كيف أنا أربي بناتي في الفيديو الذي لسعه الدبور من موقع تويتر، وتم إعادة نشره في العديد من وسائل التواصل الإجتماعي بشكل واسع، وحصل على الكثير من التعليقات و التعاطف معه.

حيث صور منزله، وصور المركز القديم بجانب منزله الذي كان لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر التي عملت لعقود طويلة داخل السعودية ومنعت أي مظاهر كانت تعتقد إنها غير إسلامية ومنعت الإنحلال في الشوارع وكل ما حرم الله، قبل أن تأتي غزو بن سلمان الإنفتاحية مع تركي آل الشيخ.

وقال هذا مقر الهيئة القديم، وهذا مسجد المليون حافظ، وهذا المرقص في ليلة الجمعة إرحموني يا ناس أنا كيف أربي بناتي، وأشار في حديثه أن المرقص الليلي يعمل كل ليلة، وليس فقط ليلة الجمعة، ويقع بجانب منزله، وتسائل كيف يربي بناته، ولديه ٣ بنات أكبرهن في مرحلة المتوسط.

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يذكر ان بن سلمان في رؤيته ولكي يصل إلى كرسي الحكم وليضمن دعم الولايات المتحدة له بعد إنقلابه على عائلته وسجن معظم أمراء عائلة آل سعود، حول المملكة السعودية إلى دولة منفتحة على العالم من ناحية واحدة فقط وهي الترفيه و الإختلالط وفتح المراقص و الملاهي وجلب الخمور التي أطلق عليها خمور حلال وملاهي ليلية حلال وبار حلال.

الأمر الذي إستفز الشعب السعودي الذي تربى لعقود على الإسلام المتشدد، ولم يسمح بمارسة أمور كانت تمارس حتى في دول الجوار، مثل قيادة المرأة للسيارة، و الإختلال في العمل وغيرها، لتتحول من النقيض إلى النقيض.

الفيديو حصل على الكثير من التعليقات على موقع تويتر، فمنهم من دافع كالعادة، ومنهم من شعر بحزن لحال السعودية وما وصلت إليه، فمن التطرف إلى الإنحلال الكامل.

هذا شغل ولي العهد الأمين هذي رؤيته الله يجعله بقعر جهنم اي انسان عنده غيرة ويخاف على عقيدته اكيد يلوم الدولة السافرة — حاشر💫 (@iicooiicooii) February 7, 2020

مره حنا طالعين والمكان الي رايحينه طلع بدخول ومبالغ فيه وسط الاسبوع غيرنا وجهتنا هالمكان طلع لنا قلنا نروح قسم استقبال شقق مفروشه مخلينيه مقهى مقرف ومصخره فوقها دورة الماه مشتركه واحد فقط من سمح لمكان مثل هاذا مشبوه ومقرف — Reem (@Reem42797791) February 7, 2020

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