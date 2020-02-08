الشرطة الجزائرية تعتقل “ديكًا” بتهمة إزعاج دبلوماسية أوروبية، والديك ينفي (فيديو)

الدبور- الشرطة الجزائؤة إعتقلت الديك الذي أزعج دبلوماسية أوروبية، و الديك يدفع ببراءته من التهمة الموجهة إليه، وقال إنه لم يكن يعلم بوجود الدبلوماسية الأوربية عندما بدأ بالصياح، وهي عادة سيئة تعهد بالتخلص منها.

الموضوع ليس مزحة ولا نتكنة، فقد شهدت ضاحية ”الأبيار“ الراقية بالعاصمة الجزائرية، حادثة غريبة تمثلت في ”اعتقال ديك“ ويسمى محليا ”سردوك“ من شقة مواطن عقب شكاية رفعتها ضده دبلوماسية بسفارة روما في الجزائر.

واستهجن صاحب الديك قيام عناصر الشرطة بمصادرته، مطالبا بإرجاعه لخمّه حيث ترك دجاجة و7 صيصان.

وأطلق المواطن صرخة على فيديو فجر جدلا عارما في البلاد، بسبب ما رآه كثيرون مضايقات لكل صوت معارض، بعدما وظفوا الحادثة سياسيًّا وأسقطوها على الواقع المعيش.

وذكر صاحب الديك أن الدبلوماسية الإيطالية اشتكت من تعرضها إلى إزعاج متكرر من الطائر، فقررت تحريك شكاية ضده دون سابق إنذار. وأطلق جزائريون متضامنون مع المغني هاشتاغات مثل ”الحرية للسردوك“، و“أطلقوا الديك“، وعجت صفحات التواصل الاجتماعي بمنشورات ساخرة من الحادثة غير المسبوقة، خصوصا أن عناصر الشرطة أبلغوا صاحبه بعدم معرفتهم لوجهة ديكه، ما جعل نشطاء ينددون بهذه النهاية المأساوية .

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ردّولو ســــردوكو الله يرحم والديكم.. راه مخلّي دجاجـة وفلالــــس فالدّار 😁😂😂 Posted by Abdo Hannou on Saturday, February 8, 2020

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