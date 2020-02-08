دفاع مرزوق الغانم عن القدس ومهاجمة صفقة القرن إستفز الإعلام السعودي و الإماراتي أكثر من الإحتلال نفسه!

الدبور – دفاع مرزوق الغانم رئيس مجلس الامه الكويتي، و المعروف بمواقفه الرجولية و المشرفة في كل محفل يذكر فيه اسم فلسطين و القضية الفلسطينية، ولا يخشى لومة لائم ولم يغير مواقفه ولا مواقف دولة الكويت من فلسطين، أزعج فيما يبدو الإعلام السعودي و الإماراتي لتقوم حملة منظمة ضده في وسائل التواصل الإجتماعي من قبل كبار الكتاب و الإعلاميين في السعودية و الإمارات.

ولأن العاهرة تفضل أن تصبح كل النساء مثلها بدل من ان تتطهر، فتحويل النساء إلى عاهرات في عرفهن أسهل بكثير من تنظيف أنفسهن من القذارة، هذا ما قام به إعلامي سعودي، فبدل من ان يحي الغانم على مواقفه إتجاه ثالث الحرمين الشريفين القدس المحتلة، ورفضه لصفقة القرن، أو على أقل تقدير أن يلتزم الصمت، قام بمهاجمة الغانم على ما قاله، وجره لمعركة جانبية مختلقة عن طريق ذكر قضية البدون.

الإعلامي و المحلل السياسي السعودي عبد الحميد الغبين، نشر تغريدة أرفق بها الفيديو الذي إنتشر للغانم رئيس مجلس الامه الكويتية عندما تحدث عن صفقة القرن في إجتماع البرلمانيين العرب، وقال المكان الوحيد لها هو مزبلة التاريخ، وقال معلقا على الفيديو الذي إستفزه ما نصه:

“مرزوق الغانم يتحدث عن المواقف الإنسانية والحقوق. هذا الرجل في منتهى السفالة ومعدوم المروءة والضمير. يحصل الفلسطينيين على كامل حقوقهم الإنسانية في #إسرائيل .. ينتحر #البدون في #الكويت ولا يتمتعون حتى بحقوق الحيوان إذا فيك ذرة مروءة دافع عن البدون في حق التعليم والعمل والعلاج ..”

مرزوق الغانم يتحدث عن المواقف الإنسانية والحقوق.

هذا الرجل في منتهى السفالة ومعدوم المروءة والضمير.

يحصل الفلسطينيين على كامل حقوقهم الإنسانية في #إسرائيل ..

ينتحر #البدون في #الكويت ولا يتمتعون حتى بحقوق الحيوان إذا فيك ذرة مروءة دافع عن البدون في حق التعليم والعمل والعلاج .. pic.twitter.com/lyhP6FJ0H9 — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) February 8, 2020

- Advertisement -

الناشط القطري شاهين السليطي رد على السعودي المتصهين وما أكثرهم هذه الأيام فهم يميلون مع كل موجة، فقال له ما نصه كما لسع الدبور: “#مرزوق_الغانم في كلمته امام اجتماع البرلمانات العربية يمثل رأي وموقف الشعوب العربية والإسلامية إلا بعض ما رحم ربي منهم من المتصهينين . لا يمكن الخلط بين قضايا داخلية (البدون) تعاني منها دول الخليج وأولهم السعودية والاحتلال الاسرائيلي وتهويد القدس والاقصى. ان لم تستحي قل ما شئت”

#مرزوق_الغانم في كلمته امام اجتماع البرلمانات العربية يمثل رأي وموقف الشعوب العربية والإسلامية إلا بعض ما رحم ربي منهم من المتصهينين .

لا يمكن الخلط بين قضايا داخلية (البدون) تعاني منها دول الخليج وأولهم السعودية والاحتلال الاسرائيلي وتهويد القدس والاقصى.

ان لم تستحي قل ما شئت https://t.co/WUtDFi71GM — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) February 8, 2020

وقال عضوان الاحمري أيضا منتقدا رفض الغانم صفقة القرن ما نصه: “سلوك معمر القذافي في رمي الخطابات والمعاهدات في سلة المهملات لا يصنع أبطالاً، ولا يحل إشكالاً. كل ما يفعل تصفيق مؤقت وهاشتاق إعجاب ل ٢٤ ساعة.”

سلوك معمر القذافي في رمي الخطابات والمعاهدات في سلة المهملات لا يصنع أبطالاً، ولا يحل إشكالاً. كل ما يفعل تصفيق مؤقت وهاشتاق إعجاب ل ٢٤ ساعة. — عضوان الأحمري (@Adhwan) February 8, 2020

وقال الصحفي السعودي عبد العزيز الخميس أيضا مهاجما مرزوق الغانم لمواقفه بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “ ترى لو كانت صفقة القرن نشرت في 1990 هل سيتم تمزيق نسخة منها من قبل #مرزوق_بيلوسي“

يا ترى لو كانت صفقة القرن نشرت في 1990 هل سيتم تمزيق نسخة منها من قبل #مرزوق_بيلوسي — عبد العزيز الخميس (@alkhames) February 8, 2020

وقامت اللجان الإلكترونية المعروفة باسم الذباب السعودي و الإماراتي بحملة تعليقات على كل من يمدح الغانم، حيث إنتشر وسم “هاشتاق” مرزوق الغانم يمثلني بشكل قوي على تويتر، الامر الذي إستفز الذباب وعلقوا على الوسم بالإستهزاء بالغانم ومواقفه الرافضة لما أقره كبيرهم ترامب، فمن ينتقد ترامب كأنه إنتقد الشيخ زايد أو حتى مؤسس السعودية.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول.. https://t.me/Dabboor