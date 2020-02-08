رانيا يوسف تتعرى من جديد في ظهور مثير للجدل، هكذا تستغل تعريها (فيديو)

الدبور – رانيا يوسف تتعرى من جديد في ظهور جديد، فقد ظهرت فقط ب “بشكير الحمام” بغطي جسدها هكذا ظهرت الممثلة المصرية المثيرة للجدل بتعريها في كل مرة رغم تقدمها بالسن، و أثارت ضجة مجددا، ولكن هذه المرة إستخدمت عريها ليس على حسابها الخاص بل في فلم أعلنت عنه ولم تجد لقطة قوية للإعلان إلا ظهورها شبه عارية، فكانت أقوى لقطة في الفلم المزمع عرضه قريبا.

ونشرت الصفحة الخاصة بفيلم ”صندوق الدنيا“ البرومو الرسمي الذي أظهر جميع أبطال الفيلم، وهم: رانيا يوسف، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، وغيرهم، إلا أن رانيا يوسف خطفت الأنظار بعد ظهورها الذي وصف بـ“المثير“.

وكان ظهور رانيا يوسف في أغلب مشاهد البرومو صامتة، لكنها لفتت الأنظار، وتلقت انتقادات، حيث تناولت التعليقات على مواقع التواصل الظهور الذي وصف بـ“الجريء“ للفنانة، خاصًة أنها كانت متوقفة قرابة عام كامل عن الظهور في أعمال فنية، غير أن اعتمادها على الملابس الجريئة جعلها محط أنظار المنتجين للمشاركة في أعمال فنية سواء على صعيد السينما أو التلفزيون.

وقال متابع يُدعى بهاء الدين مجدي في تعليق له:“كان ممكن يبقى مشروع فيلم كويس بس رانيا يوسف قللت من قيمته التسويقية، وليس ذلك لشخصها، ولكن لقلة أدائها وأكثرية أدوارها الهابطة وظهر أن الفيلم درجة ثالثة أو رابعة“.

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وأضاف متابعون آخرون في تعليقاتهم:“ألف رحمة ونور على الفن الهادف“، و“رانيا هتعملها ولا إيه“.

من جانبها، حرصت شركة ”kemet film production“ المنتجة للفيلم على تصنيفه للكبار فقط، ووضع الفئة العمرية (+18) في البوستر الدعائي للفيلم.

التريلر الرسمي لفيلم صندوق الدنيا… بجميع دور العرض 19 فبراير2020 إخراج: عماد البهات فيلم صندوق الدنيا Official Trailer التريلر الرسمي لفيلم صندوق الدنيا بجميع دور العرض 19 فبراير 2020بطوله: خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمره، أحمد كمال، علاء مرسي، عمرو القاضي.إخراج: عـمـاد البـهـاتانتاج:KEMET Film Productionالتوزيع داخل جمهوريه مصر العربيه:Synergy filmالتوزيع بجميع أنحاء العالم: Nstarالتوزيع الديجيتال:Rotana #فيلم_صندوق_الدنيا #بجميع_دور_العرض_19فبراير Posted by ‎فيلم "صندوق الدنيا"‎ on Friday, February 7, 2020

وفيلم ”صندوق الدنيا“ يقوم ببطولته: رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وصلاح عبدالله، وباسم سمرة، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي، وغيرهم، فيما تدور أحداثه بمنطقة وسط البلد في إطار درامي اجتماعي، حيث يتم رصد الأحوال المعيشية لبعض الأسر المصرية.

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