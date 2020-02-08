لأول مرة منذ عقود في مدارس سلطنة عمان اليوم مع بداية الفصل الدراسي الجديد

الدبور – لاول مرة في سلطنة عمان منذ عقود، ومع بداية الفصل الدراسي الجديد الذي يبدأ اليوم الاحد في جميع مدارس السلطنة، تقرر تخطي فقرتي النشيد الوطني والهتاف، ولن يتم ترديد “أبشري قابوس جاء”، من الفقرة الصباحية اليومية، حسب ما جرت العادة عليه لعشرات السنوات في السلطنة.

ويأتي هذا الإجراء بعد تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم قبل عدة أيام يتعلق بضرورة تخطي فقرتي النشيد الوطني والهتاف خلال الفترة الحالية، حيث يعتبر هذا الفصل الدراسي الأول من بعد رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، الذي حكم السلطنة لخمسين عاما، وتخرجت أجيال كثيرة على ترديد أبشري قابوس جاء، وهو السلطان الذي نقل السلطنة إلى مرحلة مهمة، وهي النهضة العمانية التي غيرت البلاد بشكل كبير.

وأوضحت الوزارة في تعميمها بأنه يجب على جميع المدارس عدم رفع علم الطابور، وتخطي فقرتي النشيد الوطني والهتاف، إلى حين ورود توجيهات أخرى في الشأن نفسه.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي على ضوء البيان الوارد من ديوان البلاط السلطاني بشأن تنكيس الأعلام في السلطنة لمدة أربعين يومًا حدادًا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله.

يُذكر أن الإعلان عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد يوم الحادي عشر من يناير الماضي تصادف مع الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتأجيل الاختبارات المقررة في يومي الأربعاء والخميس الموافقين 15-16 يناير 2020م إلى جدول جديد تم نشره لاحقًا، دون تأجيل لبداية الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ اليوم الأحد 9 فبراير 2020م، وسيستمر حتى 28 يونيو 2020.

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يذكر إنه في عام 1970 كتب الشاعر حفيظ بن سالم السيل الغساني، مستشار سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، كلمات النشيد العماني، والتي يحفظها الشعب عن ظهر قلب، على ألحان الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب، وتم ترتيدها منذ ذلك الوقت حتى وفاة السلطان.

وتقول الكلمات “يا ربنا احفظ لنا جلالة السلطان والشعب بالأوطان.. بالعز والإيمان وليدم مؤيدا.. عاهلا ممجدا بالنفوس يفتدى.. ياعمان نحن من عهد النبي أوفياء من كرام العرب.. أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء.. واسعدي والتقيه بالدعاء”.

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