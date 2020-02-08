مقتل فتاة سعودية في ظروف غامضة برصاصة إخترقت وجهها

الدبور – عثر على دثة فتاة سعودية، قتلت في جريمة بشع لم تكشف تفاصيلها بعد، حيث لقيت شابة سعودية مصرعها الخميس بعد إصابتها بطلق ناري اخترق وجهها، ولم يعرف مصدره ولا من أطلقه أو السبب وراء قتلها.

وذكرت وسائل الإعلام أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان، فتحت تحقيقا، في حادثة مقتل فتاة عشرينية بعيار ناري بمحافظة أحد المسارحة.

وأضافت أن الفتاة توفيت فور تلقيها رصاصة اخترقت وجهها، «وبدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة للتأكد من سبب الحادث ما إذا كان انتحارا أو غير ذلك».

وقررت السلطات إيداع جثمان الفتاة ثلاجة الموتى لحين استكمال إجراءات التحقيق، وقد أثارت الحادثة ضجة.

ومن جانبهم أفاد ناشطون أن الحادثة وقعت في قرية الجعدية، الواقعة بأحد المسارحة، ورجح احتمال أن تكون الفتاة قتلت بشكل خطأ بسبب إطلاق النار في الأعراس.

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حدث في جازان ـ أحد المسارحة ..

فتاة عمرها 21 عاماً، تعرضت لطلقة نارية طائشة أصابت فمها، نقلت للمستشفى وتوفت.



رحمها الله ، إلى متى الاستهتار بالسلاح. — فرويد (@FreudKsa) February 7, 2020