مقتل فاة سعودية في ظروف غامضة
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مقتل فتاة سعودية في ظروف غامضة برصاصة إخترقت وجهها

By وطن الدبور
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الدبور – عثر على دثة ، قتلت في جريمة بشع لم تكشف تفاصيلها بعد، حيث لقيت شابة سعودية مصرعها الخميس بعد إصابتها بطلق ناري اخترق وجهها، ولم يعرف مصدره ولا من أطلقه أو السبب وراء قتلها.

وذكرت وسائل الإعلام أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان، فتحت تحقيقا، في حادثة مقتل فتاة عشرينية بعيار ناري بمحافظة أحد المسارحة.

وأضافت أن الفتاة توفيت فور تلقيها رصاصة اخترقت وجهها، «وبدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة للتأكد من سبب الحادث ما إذا كان انتحارا أو غير ذلك».

وقررت السلطات إيداع جثمان الفتاة ثلاجة الموتى لحين استكمال إجراءات التحقيق، وقد أثارت الحادثة ضجة.

ومن جانبهم أفاد ناشطون أن الحادثة وقعت في قرية الجعدية، الواقعة بأحد المسارحة، ورجح احتمال أن تكون الفتاة قتلت بشكل خطأ بسبب إطلاق النار في الأعراس.

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