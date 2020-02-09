إستنفار أمني غير مسبوق في الإمارات قبل الإعلان الرسمي عن وفاة الشيخ خليفة
لسعات

إستنفار أمني غير مسبوق في الإمارات، قبل الإعلان الرسمي عن وفاة الشيخ خليفة

By وطن الدبور
0

الدبور – ذكرت عدة مصادر إعلامية من داخل أن هناك إستنفار أمني غير مسبوق عشية الإعلان عن بن زايد رسميا، و الذي يعتقد إنه توفي منذ زمن طويل ولكن بن زايد يخفي وفاته لخلافات على الحكم قوي في الإمارات.

وبما أن بن زايد قد إنقلب على أخيه وانقلب على الدستور وتولى الحكم بإنقلاب دموي، يخشى من ردة الفعل بعد الإعلان عن وفاة الشيخ خليفة، و الذي من المفترض حسب الدستور الإماراتي في حال غياب رئيس الدولة لأي سبب مرضي أو عمل خارج البلاد، يتولى نائبه مقاليد الحكم وهو بن راشد حاكم دبي، ولكن بن زايد إستغل الأزمة المالية لدبي وأغرقها بالمال مقابل تنازل بن راشد عن حقه في الحكم.

وأبقى بن زايد على خليفة تحت الإقامة الجبرية في منزله وتحت حراسة مشددة من قبل رجاله المخلصين، وكان يظهره كل فترة ليثبت للشعب إنه مازال على قيد الحياة، ولكن يبدو أن بن زايد سيعلن قريبا وفاته رسميا وتسلمه مقاليد الحكم بناء على التنازل الذي قدمه بن راشد له منذ سنوات.

ونشر ناشط عماني عن الإستنفار الامني الكبير في الإمارات، وقال كما لسع الدبور: “استنفار أمني في #الإمارات_العربية_المتحدة ومعلومات عن رفع حالة الطوارئ”

- Advertisement -

إقرأ أيضا: الإمارات تطالب بإنتخابات حرة في سلطنة عمان، و الشاهين العماني يسرد لهم تاريخهم الدموي

وهذا ما تم تأكيده من مصادر خاصة داخل الإمارات أن حالة من الإيتنفار الأمني بين أوساط كبار الشخصيات إستعدادا لإعلان وفاة الشيخ خليفة رسميا، وخوفا من تراجع بن راشد عن موافقته في التنازل عن الحكم، خصوصا أن القانون الإماراتي معه، ومن حقه حكم الإمارات بعد رحيل خليفة.

بالإضافة إلى تذمر الإمارات الصغيرة الثانية من تصرفات بن زايد، وخصوصا إمارة الشارقة المعروفة بتدينها وإلتزامها الإسلامي، ولا يعجبها الحرب على الإسلام التي يقودها بن زايد شيطان العرب وتشويه سمعة الإمارات حيث أصبحت أكثر دولة عربية مكروه.

يذكر أن تاريخ الإمارات جميعه إنقلابات دموية بين الأخوة و العائلة وأبناء الإماراة الواحدة، وتم قتل الكثير منهم للوصول إلى سدة الحكم، وتوحدت الإمارات بقوة الدم وإغراء المال فقط بعد إنفصالها عن سلطنة عمان.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول..  https://t.me/Dabboor

وكانت إنتشرت الكثير من التغريدات عن موت الشيبخة خليفة وإستعدادات أمنية مكثفة للإعلان الرسمي الذي تأخر لأسباب أمنية.، ونشر الكثير من النشطاء عن الإستنفار الامني الذي حصل داخل الإمارات.

قد يعجبك

You might also like
عش الدبابير

باحث من سلطنة عمان يهاجم الجيش الإماراتي العائد من اليمن ويصفه بالمجرم

لسعات

الإمارات تطالب بإنتخابات حرة في سلطنة عمان، و الشاهين العماني يسرد لهم تاريخهم الدموي

عش الدبابير

فيروس كورونا يضرب من جديد في الإمارات، الإعلان عن حالات جديدة

عش الدبابير

أبو ظبي تعلن إفلاسها: الاتحاد للطيران تبيع 38 طائرة

عش الدبابير

شاهد صاروخ عماني يصيب يوسف علاونة صبي بن زايد بمقتل، و الجنازة غدا من مسجد زايد…

عش الدبابير

ناشط عماني يوجه نصيحة قيمة للإماراتي المهجن وسيم يوسف لحل كل مشاكله مع عيال زايد

Leave A Reply

Your email address will not be published.