إستنفار أمني غير مسبوق في الإمارات، قبل الإعلان الرسمي عن وفاة الشيخ خليفة

الدبور – ذكرت عدة مصادر إعلامية من داخل الإمارات أن هناك إستنفار أمني غير مسبوق عشية الإعلان عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد رسميا، و الذي يعتقد إنه توفي منذ زمن طويل ولكن بن زايد يخفي وفاته لخلافات على الحكم قوي في الإمارات.

وبما أن بن زايد قد إنقلب على أخيه وانقلب على الدستور وتولى الحكم بإنقلاب دموي، يخشى من ردة الفعل بعد الإعلان عن وفاة الشيخ خليفة، و الذي من المفترض حسب الدستور الإماراتي في حال غياب رئيس الدولة لأي سبب مرضي أو عمل خارج البلاد، يتولى نائبه مقاليد الحكم وهو بن راشد حاكم دبي، ولكن بن زايد إستغل الأزمة المالية لدبي وأغرقها بالمال مقابل تنازل بن راشد عن حقه في الحكم.

وأبقى بن زايد على خليفة تحت الإقامة الجبرية في منزله وتحت حراسة مشددة من قبل رجاله المخلصين، وكان يظهره كل فترة ليثبت للشعب إنه مازال على قيد الحياة، ولكن يبدو أن بن زايد سيعلن قريبا وفاته رسميا وتسلمه مقاليد الحكم بناء على التنازل الذي قدمه بن راشد له منذ سنوات.

ونشر ناشط عماني عن الإستنفار الامني الكبير في الإمارات، وقال كما لسع الدبور: “استنفار أمني في #الإمارات_العربية_المتحدة ومعلومات عن رفع حالة الطوارئ”

استنفار أمني في #الإمارات_العربية_المتحدة

ومعلومات عن رفع حالة الطوارئ ل 🚩@jalshamsi777 — 🇴🇲 #بن_سعيد 🇴🇲 (@__bin_said_1000) February 9, 2020

- Advertisement -

وهذا ما تم تأكيده من مصادر خاصة داخل الإمارات أن حالة من الإيتنفار الأمني بين أوساط كبار الشخصيات إستعدادا لإعلان وفاة الشيخ خليفة رسميا، وخوفا من تراجع بن راشد عن موافقته في التنازل عن الحكم، خصوصا أن القانون الإماراتي معه، ومن حقه حكم الإمارات بعد رحيل خليفة.

بالإضافة إلى تذمر الإمارات الصغيرة الثانية من تصرفات بن زايد، وخصوصا إمارة الشارقة المعروفة بتدينها وإلتزامها الإسلامي، ولا يعجبها الحرب على الإسلام التي يقودها بن زايد شيطان العرب وتشويه سمعة الإمارات حيث أصبحت أكثر دولة عربية مكروه.

يذكر أن تاريخ الإمارات جميعه إنقلابات دموية بين الأخوة و العائلة وأبناء الإماراة الواحدة، وتم قتل الكثير منهم للوصول إلى سدة الحكم، وتوحدت الإمارات بقوة الدم وإغراء المال فقط بعد إنفصالها عن سلطنة عمان.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول.. https://t.me/Dabboor

وكانت إنتشرت الكثير من التغريدات عن موت الشيبخة خليفة وإستعدادات أمنية مكثفة للإعلان الرسمي الذي تأخر لأسباب أمنية.، ونشر الكثير من النشطاء عن الإستنفار الامني الذي حصل داخل الإمارات.

استنفار أمني في الإمارات العربية المتحدة

ومعلومات عن رفع حالة الطوارئ ل 🚩



هل سيعلن وفاة الشيخ خليفه ال نهيان؟؟؟

ام…:

انتشار فيروس كورونا ……؟!! — shabihatalghimشبيهة الغيم….👸🏻 (@shabihatalghim) February 9, 2020

تقول بعض المصادر ان سبب الارتباك لدى

العائلة الحاكمة في الامارات والسعودية هي

وفاة رئيس دولة الامارات الشيخ

خليفة بن زايد والله أعلم — قطر أولا (@5GniaLCQKWqUVrL) February 7, 2020

أنباء عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يعاني من مرض قيل ان أخيه غير الشقيق محمد بن زايد تسبب له بذلك المرض واعجزه عن اداء مهامه كرئيس للدولة وأصبح محمد بن زايد هو الحاكم الفعلي للإمارات ! — أ.د.سعد الدوسري #القدس (@saadaldosari21) February 7, 2020

يقال والعلم عند الله سبحانه وتعالى

ان الشيخ/خليفه بن زايد آل نهيان توفي

لا..استطيع تأكيد الخبر ولكن هذا مايتم تداوله

بقوه الآن في الامارات..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) February 7, 2020