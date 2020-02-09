كارثة في السعودية من أجل تعلم سيدة سعودية القيادة.. شاهد ماذا حدث لها ولعائلتها؟

الدبور – تسببت إمرأة سعودية بكارثة لعائلتها خلال تعلمها قيادة السيارة من أجل الحصول على رخصة قيادة، بعدما سمحت السعودية للنساء بالقيادة بعد غزوة بن سلمان عند إستلامه الحكم عن طريق الإنقلاب على عائلته وسجن الامراء وتشريع القيادة للمراة و الترفيه للشباب.

فقد دهست السيدة السعودية، خلال تعلمها لقيادة السيارة رضيعتها وزوجها، السبت، حيث فقدت السيطرة على المركبة، ووقع ما وقع، الامر الكارثي الذي أصاب العائلة بمصيبة لن تنساها طوال حياتها.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية، الأحد، مشيرة إلى أن الرضيعة، التي توفت، كانت في الشهر التاسع من العمر، بينما أصيب والدها بكسور.

وأضافت الصحيفة السعودية: “وقع الحادث، خلال وجود الأسرة، في منطقة شاطئ بيش للنزهة، مشيرة إلى أن الإصابات، جرت بعد تعرضهما للدهس بسيارة تقودها والدة الطفلة”.

وقالت الصحيفة إن “العائلة قدمت من خارج منطقة جازان، وأثناء تنزههم حاولت الزوجة، قيادة السيارة لتخرج عن سيطرتها فتدهس طفلتها، التي توفيت في موقع الحادث، بينما أصيب زوجها بكسور خطيرة”. وتابعت: “تم نقل الحالتين إلى المستشفى، فيما أصيبت السيدة بانهيار جراء الحادث”.

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ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث باسم الهلال الأحمر، في جازان: “تلقت غرفة العمليات بلاغا عن حادث دهس وقع في كورنيش بحر محافظة بيش، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعاف”.

وتابع: “عند وصول فرقة الإسعاف، وجدت شخصا لديه إصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى بيش العام”.

وتابع: “بحسب إفادة الموجودين في موقع الحادث، فإن طفلة رضيعة تعرضت للدهس في نفس الحادث، ونقلت لمستشفى بيش قبل وصول الفرقة الإسعافية”.

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