جرائم الجيش الإماراتي في اليمن ستبقى وصمة عار في التاريخ
عش الدبابير

باحث من سلطنة عمان يهاجم الجيش الإماراتي العائد من اليمن ويصفه بالمجرم

By وطن الدبور
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الدبور – باحث من شن هجوما واسعا على الذي أعاده ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد إلى ، وذاك بعد إنتهاء مهمته في تدمير اليمن وسرقة خيراته خلال ٥ سنوات من الدمار و القتل و التهجير، وبعد تمكين المليشيات التابعة له في .

حيث الباحث العُماني مصطفى الشاعر في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر” لسعها الدبور، إن من وصفتهم الإمارات بـ”الأبطال” الذين عادوا من اليمن لم يحملوا الا الخزي والعار في رصيدهم بعد ان قتلوا الاطفال ورملوا النساء وحاصروا المستضعفين واغتصبوا موارد اليمن وشعبه.

وأضاف: “لن نقول سيسجل التاريخ لانهم طارئين عليه ولكن سنة الله في ارضه ان الدماء التي ازهقت جورا وبهتانا لن يغفل الله عنها عاجلا ام أجلا”.

وعلق الصحفي اليمني أنيس منصور على التغريدة التي لاقت الكثير من الإعجاب وغعادة النشر وقال ما نصه: “احسنت وأبدعت واختصرت وهذه الخلاصة فتاريخهم سيظل دم ودموع وماسي تركوها ولن ينساهم الشعب والحق لايسقط بالتقادم”

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وأمس الأحد، أعلن الفريق الركن عيسى المزروعي – قائد العمليات المشتركة في اليمن- في كلمة أمام جموع القوات العائدة من اليمن، أن عدد قتلى القوات الإماراتية في اليمن بلغ 108عسكريين. وكشف أن الإمارات شاركت في الحرب باليمن بأكثر من خمسة عشر ألف جندي في خمس عشرة قوة.

واعترف “المزروعي” لأول مرة بإنشاء وتجنيد ودعم نحو 200 الف جندي يمني كمليشيات تابعة للامارات في اليمن وهو رقم يفوق عدة أضعاف قوات الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا.

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