باحث من سلطنة عمان يهاجم الجيش الإماراتي العائد من اليمن ويصفه بالمجرم

الدبور – باحث من سلطنة عمان شن هجوما واسعا على الجيش الإماراتي الذي أعاده ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد إلى الإمارات، وذاك بعد إنتهاء مهمته في تدمير اليمن وسرقة خيراته خلال ٥ سنوات من الدمار و القتل و التهجير، وبعد تمكين المليشيات التابعة له في عدن.

حيث الباحث العُماني مصطفى الشاعر في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر” لسعها الدبور، إن من وصفتهم الإمارات بـ”الأبطال” الذين عادوا من اليمن لم يحملوا الا الخزي والعار في رصيدهم بعد ان قتلوا الاطفال ورملوا النساء وحاصروا المستضعفين واغتصبوا موارد اليمن وشعبه.

وأضاف: “لن نقول سيسجل التاريخ لانهم طارئين عليه ولكن سنة الله في ارضه ان الدماء التي ازهقت جورا وبهتانا لن يغفل الله عنها عاجلا ام أجلا”.

"الأبطال" الذين عادوا من #اليمن لم يحملوا الا الخزي والعار في رصيدهم بعد ان قتلوا الاطفال ورملوا النساء وحاصروا المستضعفين واغتصبوا موارد #اليمن وشعبه، لن نقول سيسجل التاريخ لانهم طارئين عليه ولكن سنة الله في ارضه ان الدماء التي ازهقت جورا وبهتانا لن يغفل الله عنها عاجلا ام أجلا. — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) February 10, 2020

وعلق الصحفي اليمني أنيس منصور على التغريدة التي لاقت الكثير من الإعجاب وغعادة النشر وقال ما نصه: “احسنت وأبدعت واختصرت وهذه الخلاصة فتاريخهم سيظل دم ودموع وماسي تركوها ولن ينساهم الشعب والحق لايسقط بالتقادم”

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احسنت وأبدعت واختصرت وهذه الخلاصة فتاريخهم سيظل دم ودموع وماسي تركوها ولن ينساهم الشعب والحق لايسقط بالتقادم — أنيس منصور (@anesyem) February 10, 2020

وأمس الأحد، أعلن الفريق الركن عيسى المزروعي – قائد العمليات المشتركة في اليمن- في كلمة أمام جموع القوات العائدة من اليمن، أن عدد قتلى القوات الإماراتية في اليمن بلغ 108عسكريين. وكشف أن الإمارات شاركت في الحرب باليمن بأكثر من خمسة عشر ألف جندي في خمس عشرة قوة.

واعترف “المزروعي” لأول مرة بإنشاء وتجنيد ودعم نحو 200 الف جندي يمني كمليشيات تابعة للامارات في اليمن وهو رقم يفوق عدة أضعاف قوات الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا.

#الامارات تعترف ولأول مرة بإنشاء وتجنيد ودعم نحو 200 الف جندي يمني كمليشيات تابعة لها في #اليمن وهو رقم يفوق عدة أضعاف قوات #الحكومة_اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا. pic.twitter.com/IGcHybNHOZ — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) February 10, 2020

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