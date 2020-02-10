رامبو السعودية بقناع امريكي يفتح النار ويطلق بشكل عشوائي ويثير الرعب! “فيديو”

الدبور – أطلق رامبو السعودية النار من رشاش أمريكي الصنع بشكل عشوائي وصور نفسه بالفيديو، الذي إنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي و أثار ضجة واسعة، خصوصا أن رامبو السعودية كان يرتدي لباس العلم الأمريكي.

وظهر الرامبو السعودي وهو مقنّع الوجه، و يرتدي ملابس على هيئة العلم الأمريكي ويجلس على مقدمة سيارة رباعية الدفع، ثم يطلق صلية من الرصاص ببندقية أوتوماتيكية بحوزته بشكل عشوائي.



ويُشاهد في المقطع “أسد” كان يجلس أمام المركبة، فرّ لحظة سماعه إطلاق الرصاص من الشاب المقنّع، ولسان حاله صحيح أنا أسد ولكن مع رامبو السعودية المجنون لا أضمن حياتي، فالجنون لحظة.



وبدو أن السعودي عنده هوسة أو جنون أو عقدة الأفلام الأمريكية، فقد شوهد على المركبة أنه جرى تلطيخها بالدّماء، ووضع عليها الشريط الذي تستخدمه الجهات الأمنية في التحقيق بالجرائم، ليوحي من صوّر الفيديو بأنه “مسرح جريمة”.

فيديو

متداول.. شاهد شخص يطلق النار بسلاح رشاش داخل منزل وبجواره أسد ودماء pic.twitter.com/B0QOKpsI7m — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 10, 2020

و أثار الفيديو حالة من الغضب و الجدل في السعودية و الكثير من التعليقات، حيث وسخرت مغرّدة من الشاب الذي ظهر في الفيديو، وقالت: “يعجبني اللى يسوي بطل وثاني يوم مكلبشينه”. فيما وصفت مغرّدة أخرى هذه التصرفات بأنها “تصرفات مراهقين”. وطالب آخرون بالقبض على ذلك الشاب.

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هذا لازم يتم القبض عليه وإعادة تربيته من جديد اقل شي ١٢ سنه الله يعوض تعب اهله — عبدالله (@AbdullahAxaz) February 10, 2020

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