مجزرة فيروس كورونا: وفاة 97 شخصا في يوم واحد بالصين

الدبور – لقى 97 شخصا حتفهم، الأحد، بسبب فيروس كورونا الجديد وهو أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد. وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات في الصين حتى الآن 908، فيما استقر عدد المصابين الجدد في اليوم الواحد، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي جميع أنحاء الصين، هناك 40171 شخصا مصابون، بينما يخضع 187518 شخصا لمراقبة طبية. وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء إلى بكين، للمساعدة في دراسة الفيروس الجديد.

ووفقا للبيانات الصينية، فإن 3281 مصابا شفوا من الفيروس وخرجوا من المشافي. وعاد ملايين الأشخاص إلى أعمالهم في الصين، الإثنين، بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي امتدت من 31 يناير/كانون الثاني الماضي للحد من انتشار الفيروس.

ولكن لا تزال التدابير الاحترازية قائمة، بما في ذلك تخفيض عدد ساعات العمل، وإعادة فتح أماكن العمل بشكل انتقائي. وتجاوز إجمالي الوفيات، الناجمة عن فيروس كورونا، الأحد عدد ما حصده وباء سارس عام 2003، حين انتشر في الصين وقتل 774 شخصا حول العالم.

وظهر الفيروس الجديد للمرة الأولى في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي، ولا تزال السلطات الصينية تغلق المدينة، التي يقطنها 11 مليون نسمة منذ أسابيع. وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية بسبب الفيروس، في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

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وانتشر فيروس كورونا إلى 27 دولة على الأقل، لكنه لم يقتل حتى الآن سوى شخصين خارج البر الرئيسي للصين، حيث توفي أحدهما في الفلبين والآخر في هونج كونج.

و أعلنت الإمارات التي وصلها فيروس كورونا كأول دولة خليجية إنها وصلت لعلاج فعال للفيروس من ضمن ساسة إستحمار الشعوب المستمرة في الإمارات، ولتهدئة الشارع بعد إنتشار أخبار عن إصابات كثيرة في لم تكشف عنها السلطات وكشفت فقط عن ٧ حالات قالت بالأمس إنها عالجت حالة وفي طريقها لمعالجة البقية، الأمر الذي عجزت عنه الصين توصلت له الإمارات بيوم.

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