مسؤول إيراني يفجر مفاجأة: هذا ما كان يفعله قاسم سليماني داخل مكتب بشار الأسد

الدبور – كشف أمير حسين عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، عن الدور الذي قام به قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، من أجل عدم سقوط العاصمة السورية دمشق في أيدي ما أسماهم “الإرهابيين”.

وأضاف عبد اللهيان، خلال منتدى “دور سليماني في أمن واستقرار المنطقة والعالم”، مساء أمس الأحد، أن “الجالية الإيرانية في دمشق طلبت منا أن نرسل لها طائرات تجليها من العاصمة السورية التي كانت آيلة للسقوط”، وذلك حسب وكالة أنباء العمل الإيرانية “إيلنا”.

وأوضح أن “طلب الجاليات جاءنا، حينما كانت العاصمة السورية دمشق على وشك السقوط في يد “الجماعات الإرهابية”، وحين اقتربت تلك الجماعات من المقرات الحكومية في دمشق عن طريق أنفاق تحت الأرض حفرها “الإرهابيون”.