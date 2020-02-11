السعودية تقبض على شيخ عراقي يجري عمليات ليزر لإعادة البصر بواسطة الدعاء و البصاق! (فيديو)

الدبور – السعودية ألقت القبض على شيخ عراقي في المدينة المنورة، بعد إنتشار فيديو له وهو يقوم بعمليات نصب على المساكين في الشارع، عن طريق رد بصرهم لهم بدقيقة، وكأنه يجري عمليات ليزر عن طريق الدعاء فقط، وبعض من البصاق.

حيث ألقت الأجهزة الأمنية في السعودية، القبض على محتال شهير في مواقع التواصل الاجتماعي، عُرف بزعمه القدرة على إعادة البصر ومعالجة أمراض مستعصية أخرى عبر الأدعية والأذكار الدينية، بعد أن ظهر أخيرا في المدينة المنورة.

وقالت شرطة منطقة المدينة المنورة، إنها تابعت مقاطع الفيديو التي احتال فيها شخص خمسيني يحمل الجنسية العراقية على زوّار المسجد النبوي الشريف، وقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا على نطاق واسع، مقطع فيديو للمحتال الذي ظهر وهو يمسح عيني رجل آخر أمامه، يزعم أنه لا يرى، ثم يعود إليه بصره فجأة بعد المسح وقراءة أدعية وأذكار دينية.

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وتنتشر الكثير من مقاطع الفيديو للرجل العراقي ذاته، خلال ممارسات مماثلة مع عديد من الأشخاص، دون أن يُعرف مكان وتاريخ تصويرها، أو هوية من يظهر فيها، بجانب الرجل الذي يتخذ هيئة دينية لنفسه من خلال لحيته الطويلة.

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