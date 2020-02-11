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فقط في الأردن: إغتصب قاصر وشقيقتها و المحكمة حكمت عليه بالأشغال المؤقتة 6 سنوات!

By وطن الدبور
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الدبور – فقط في ممكن ان تغتصب قاصر، ولأكثر من مرة، وتضيف عليها شقيقتها القاصر بل الطفلة ١٢ عاما، وتحصل على حكم بالسجن المؤقت ٦ سنوات فقط، أي بمعدل أقل من سنة لكل واقعة إغتصاب، حيث كرر فعلته كما أفادت التحقيقات أربع مرات مع كل فتاة.

حيث أفادت مصادر إعلامية محلية في الأردن، أن محكمة الجنايات الكبرى أصدرت حكماً على متهم ثلاثيني ادين بارتكاب جريمة هتك عرض مروعة بحقّ إحدى الطالبات، بالأشغال المؤقتة ٦ سنوات، فيما جرى تبرئة والدة الطالبة من جناية التدخل بهتك العرض والتدخل بالشروع بالاغتصاب .

وأكدت المجني عليها في شهادتها أن المتهم اعتدى عليها أربع مرات في فترة غياب والدتها عن البيت.

ويرتبط المتهم بعلاقة صداقه وزمالة في العمل (الطهي) مع المتهمة والدة المجني عليها وكان يتردد على منزلها باستمرار وينام عندها في نفس المنزل الذي تقيم فيه مع ابنتيها المجني عليهما. 

واستغل المتهم الفترات التي كانت تخرج فيها المتهمة الى العمل وبقائه مع ابنتيها البالغتين ١٢ سنة و١٥ سنة لوحدهم حيث كان يقوم بهتك عرض ابنتيها. الجريمة كشفتها مرشدة تربوية تعمل في مدرسة حكومية تدرس بها الطالبة، بعدما نصحتها زميلة لها بإبلاغ المرشدة عمّا تتعرض له من قبل زميل والدتها الذي اعتاد المبيت في منزلهم.

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وبالفعل أخذت الطالبة بالنصيحة وأبلغت المرشدة الاجتماعية التي قامت بدورها بإخبار مديرة المدرسة، وقامت هي بإبلاغ والد الطالبة، وإدارة حماية الأسرة.

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1 Comment
  1. تيما says

    عقبال بنت القاضي اللي نطق بالحكم

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