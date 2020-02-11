وثائقي فرنسي يصف بن سلمان بالمخادع المتهور القاتل
عش الدبابير

وثائقي فرنسي يصف بن سلمان بالمخادع، الشريك في القتل، متهور يقود السعودية إلى الهاوية

By وطن الدبور
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الدبور – لعل أفضل وصف حصل عليه و الملقب بين شعبه بالدب الداشر، وحصل  عالميا على لقب أبو منشار، هو ما جاء في الفلم الوثائقي الفرنسي، الذي بين الكثير من الحقائق عن الامير الذي وصفه بصفات متعددة منها بالمتهور الذي يقود السعودية إلى الهاوية.

وعرف الفلم الوثائقي  الذي بثته قناة فرانس 5 مساء الثلاثاء، بأنه الامير المتهور القاتل، وجاء التعريف عنه بهذا الوصف الذي يتحدث بن سلمان عن نفسه : “ أبلغ من العمر 34 عاماً وأتولى ولاية العهد في المملكة العربية السعودية ، أنا متهم باغتيال صحافي وخطف قائد أجنبي. أشن حربا دموية في اليمن وأقمع كل المعارضة. أنا أعتبر متهورًا ، لا يمكن التنبؤ بخطواتي. ومع ذلك يتم استقبالي بحفاوة كبيرة . تمتلك بلادي احتياطيات نفطية ضخمة وتثقل كاهل الاقتصاد العالمي. ويوجد بها جميع الأماكن المقدسة للإسلام. أنا الزبون الرئيسي لصناعات الأسلحة الغربية”

وجاء في الفلم الوثائقي أن ولي العهد السعودي المثير للجدل محمد بن سلمان، هو الأمير المخادع، المتهور ، والشريك في القتل ”. كما وصفه بأنه ” يانوس الشرق الأوسط”

فمن خلال أرشيف خاص وشهود بارزين ، رسم آنتون فيتكين بورتريه شامل لولي العهد السعودي في هذا الوثائقي من 75 دقيقة والذي حمل عنوان : MBS ( اختصار لمحمد بن سلمان ) أمير المملكة العربية السعودية، والذي ظهرت فيه صور متتالية لابن سلمان بجانب رؤساء الدول الكبرى في العالم، في مقدمتهم دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون.

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وأوضح الوثائقي أنه في غضون سبع سنوات بالكاد ، وبغض النظر عن جميع المنافسين الآخرين؛ أصبح محمد بن سلمان خليفة والده على رأس مملكة يصل عدد سكانها إلى 34 مليون نسمة ، 70 % منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة. كما أنه أصبح علاوة على ذلك شخصية رئيسية على الساحة الدولية. وعبر هذه الوثائقي التفصيلي توقف آنتوان فيتكين ، استنادًا إلى وثائق الأرشيف والشهود والمحللين ، عند هذا الصعود غير الاعتيادي لهذا الأمير الشاب والذي يكفي بحسبه لإثارة كل المخاوف.

وبعد هذا الوثائقي، خصصت القناة حلقة نقاش حوله، مع أربعةِ وضيوف فرنسيين مهتمين ومتخصصين في شأن السعودية الشرق الأوسط والخليج بشكل عام؛ وقد تحدث أغلبهم عن خشيته من أن “ يقود غموض وتهور محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية إلى الهاوية ”.

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