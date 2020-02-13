الإعلامية الكويتية حصة الملا تفضح قناة أبوظبي وموقفها المعادي للكويت
فيديوعش الدبابير

إعلامية كويتية تفضح أبوظبي وموقفها المعادي لدولة الكويت في الإعلام الإماراتي!

By وطن الدبور
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الدبور – تحدثت عن تجربتها في العمل مع الإماراتية، وكيف تعاملت القناة إعلاميا مع دولة ، في عدة مواقف ذكرتها وقالت لم أجد لها أي تفسير منطقي، لذلك قلت لهم لن أستطيع الإستمرار بالعمل معكم ضد بلدي .

وقالت الإعلامية الكويتية في لقاء لها مع برنامج ع السيف الكويتي، في فيدو نشر على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، إن تجربتها مع القناة في عام ٢٠٠١ كانت سيئة جدا، وهي فترة أيام الأمير الكويتي الراحل الشيخ جابر الصباح رحمه الله، وقالت أن في تلك الفترة كانت علاقتهم مع الكويت وعلى مرأى ومسمع من المشاهدين غريبة.

وذكرت إنه لم يكن مسموح لها على سبيل المثال أن تذكر كلمة الأسرى الكويتيين في أي تقرير تقوم به، بل طلبوا منها أن تقول جملة ما تقول الكويت عنهم أسرى، وأضافت موقف غريب لم أجد له أي تبرير، ليقاطعها المذيع ويقول ربما هي سياسة القناة أو العاملين في القناة وليست الدول’، فردت إنها قناة أبوظبي الرسمية الحكومية وهذا نهجهم.

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وذكرت الإعلامية الكويتية موقف آخر لها، أيضا غريب لم تجد له أي تفسير وعلى أثره قدمت إستقالتها، عندما اعدت تقريرا عن عودة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الصباح من رحلة علاج خارجية، فرفضوا عرضه على القناة بحجة أن التقرير عاطفي وليس إخباري، فقالت لهم هو تقرير أصلا عن مشاعر الكويتيين بعودة أميرهم من رحلة علاج، من الطبيعي ان تكون فيه عاطفة، وأصروا عليها إضافة جملة عودة الامير في ظل الأوضاع غير المستقرة في الكويت.

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وقالت بعض إصرار كبير عرضوا التقرير ولكن في وقت ميت لا يشاهد أحد التلفزيون فيه، وأضافت هذا كان احد الأسباب الرئيسية التي جعلتني لا أكمل مع قناة أبوظبي.

يذكر أن هذا هو نهج الإمارات منذ اليوم الأول لتأسيسها وهو التدخل بشؤون دول الجوار و المؤامرات و اللعب من خلف الأبواب المغلقة، حتى وصلت لمرحة اللعب بالمكشوف وبشكل عدائي مباشر بعد تسلم ولي عهد أبوظبي زمام الحكم بشكل كامل على جميع مفاصل الدولة بعد قتل الشيخ خليفه ووضعه في ثلاجة لحين إعلان موته رسميا.

وقاد شيطان العرب تحالف رباعي لحصار دولة قطر وشيطنتها، ودعم الإنقلاب الدموي في مصر على أول حاكم مدني فيها، وبدأت سلسلة من المؤامرات و التدمير للدول العربية و الإسلامية لم تنتهي حتى اليوم، وآخرها التآمر على قضية القدس وفلسطين ودعم صفقة القرن عمليا.

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