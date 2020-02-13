في سلطنة عمان شاب قتل والده بطريقة بشعة ومقززة من أجل إمرأة وافدة!

الدبور – في جريمة مروعة وقعت في سلطنة عمان، أقدم شاب على قتل والده بطريقة بشعة جدا لإرضاء زوجة أبيه الوافدة الأجنبية، التي لم يكشف عن جنسيتها، حسب ما أفادت مصادر إعلامية عمانية محلية.

و أحالت سلطة الاتهام في سلطنة عمان المتهم الأول وهو الشاب لقيامه بقتل والده المجني عليه بطعنه بالسكين عدة مرات في انحاء متفرقة من جسده ثم ذبحه بذات الأداة بعد أن قاما بضربه ورطم رأسه بجدار الغرفة إثر تحريض المتهمة الثانية وهي زوجة أبيه الوافدة له واشتراكها معه على قتل زوجها بعد اقناعها له بذلك.

و أصدرت محكمة الجنايات بصحار في سلطنة عمان حكماً بإدانة الشاب لقتله أبيه بتحريض من زوجة الاب المجني عليه ومساعدتها له بالجريمة التي حثته وأقنعته على إرتكابها لأسباب مجهولة.

وقضت المحكمة في حكمها بقضية القتل قصداً بإدانة المتهمين بالجرم المنسوب إليهما وقضت بمعاقبة كل منهما بالسجن خمسة عشرة سنةً .

وقررت المحكمة طرد المتهمة الثانية الوافدة من البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها في مواجهتها ومصادرة الأدوات المضبوطة لإتلافها مع إلزامهما بالمصاريف.

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وبحسب ما أوردت شبكة عمان القانونية فقد تنازل بعض أولياء الدم عن القصاص، ولم يعرف سبب إرتكاب الجريمة، ولم يكشف عن هوية القاتل ولا هوية زوجة الأب التي حرضت الشاب على قتل والده الذي هو من دمه، ولا كيف أقنعته لإرتكاب مثل هذه الجريمة البشعة.

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