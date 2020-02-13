كويتي تحرش بفتاة بطريقة متوحشة، سحبها من شعرها ودهسها بسيارته!!

الدبور – كويتي في دولة الكويت تحرش بفتاة بطريقة تجاوزت كل حدود الأخلاق و الإنسانية، حيث سحبها من شعرها ودهسها بسيارته عندما صدته ورفضت التجاوب معه.

و تجاوز الشاب الكويتي حدوده بشكل وقح مع فتاة في منطقة العارضية وسحبها من شعرها أثناء سيره بسيارته، فسقطت أرضاً وتعرّضت للدهس، وفرّ هارباً، إلا أن رجال المباحث توصلوا إلى بياناته، وجارٍ ضبطه.

المتحرش المتوحش، وبحسب ما نقله مصدر أمني لـصحيفة «الراي» الكويتية المحلية، كان يتجول على متن سيارة فارهة، فشاهد فتاة تسير على قدميها، فاقترب منها واستخف دمه، لكنها صدّته وحاول التحرش بها فلم تستجب.

فاقترب أكثر وأكثر حتى أصبح بجانبها ومدّ يده من زجاج سيارته وسحبها من شعرها بقوة فحاولت التخلص منه، إلا أنها سقطت أرضاً وأكمل طريقه فدهسها، وعندما أخذت تصرخ وتستنجد بالمارّة لم يجد الجاني مفراً من الهرب.

وأبلغ المارة عمليات الداخلية، فانتقل إلى الموقع الأمنيون وفنيو الطوارئ الطبية، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى، وأدخلت العناية المركزة.

- Advertisement -

وتابع المصدر أن رجال الأمن استمعوا إلى إفادة الشهود، وسجلوا قضية جنائية بحق الهارب أحالوها إلى المباحث، وبإجراء التحريات تمكنوا من تحديد هوية الجاني، واتضح أنه مواطن لم يذهب إلى منزل ذويه، وصدر أمر منع سفر وضبط وإحضار بحقه وجارٍ ضبطه على ذمّة القضية المسجلة بحقه.

و تمكن رجال إدارة بحث وتحري العارضية في الكويت من ضبط الشاب الكويتي، الذي قام بسحل الفتاة الكويتية لأمتار وتركها تصارع الموت في منطقة الجهراء وهرب إلى جهة غير معلومة، بعد عمل تحريات مكثفة انتهت بضبطه، وقد اعترف المواطن بارتكابه الواقعة في الجهراء، مشيرا الى انه هرب بواقع الخوف، مؤكدا عدم معرفته بالفتاة، وينتظر رجال المباحث الجنائية تحسن حالة الفتاة التي لاتزال تتلقى العلاج في غرفة العناية المركزة في مستشفى الجهراء.



وذكر مصدر أمني ان هناك عدة قضايا تنتظر المواطن بها الشروع في القتل إلى جانب دهس وهروب.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول.. https://t.me/Dabboor