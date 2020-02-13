مضيف عربي تصور مع ممثلة أفلام إباحية أمريكية داخل الطائرة و الشركة فصلته بعد الفضيحة!

الدبور – مضيف طيران عربي تعرض للفصل من عمله بعد قيامه بالتفاخر بصورة تذاكرية له وبكل فخر مع ممثلة أفلام إباحية مشهورة، ولم يكتف بأخذ الصورة، بل قام بنشرها بكل فخر وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل موسع.

فقد أصدرت شركة الخطوط الملكية المغربية، يوم الخميس، بيانا تؤكد فيه طردها مضيفا يعمل لديها، بسبب التقاطه ونشره صورا ”مخلة للحياء“ من داخل إحدى طائراتها.

وانتشرت على مواقع التواصل المغربية، صور خادشة للحياء للممثلة الإباحية الأمريكية فاليري كايباب، من داخل طائرة تابعة للخطوط المغربية.

وكان المضيف قد نشر الصور على مواقع التواصل بعد أن التقطها للمثلة خلال رحلتها من نيويورك إلى الدار البيضاء لتصوير فلم إباحي في 28 أكتوبر 2019، حسب موقع ”ديتو 24“ المغربي.

واعتذرت الشركة لزبنائها على نشر هذه الصور التي ”تمس بسمعة وقيم الشركة“، بحسب قولها. وأوضحت أن ”البحث العميق الذي قامت به أظهر الطابع المعزول لهذا الحادث“، مؤكدة أنها ”تفاعلت بحزم مع المسؤولين عن الواقعة“.

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وأكدت الشركة ”الاحتفاظ بحقها في اتخاذ كافة السبل القانونية لإصلاح الأضرار التي لحقت بها“، بينما تفاخر المضيف المغربي بفعلته واللقاء التاريخي الذي تم مع ممثلة أفلام إباحية وقام بنشر المزيد من الصور معها ردا على فصله من عمله.

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