علاقة محرمة في مصر داخل سيارة إنتهت بجريمة قتل بسبب التصوير وفضح أمرها!

الدبور – في جريمة مروعة جديدة أقدم رجل على قتل عشيقته أثناء ممارسة العلاقة المحرمة في منطقة خاليه، بحجة إنها نكدت عليه ودخلت معه في نقاش وصل إلى حد ان يخنقها ويرمي جثتها في الصحراء ويفر هاربا.

حيث انتهت 25 دقيقة من لقاء عاطفي وعلاقة محرمة جمعت بين سائق وعشيقته داخل سيارة بمنطقة صحراوية في مدينة 6 أكتوبر بمصر بجريمة قتل.

وفي التفاصيل، أقام المتهم علاقة جنسية مع المجني عليها بسيارته، ونشبت بينهما مشادة كلامية أثناء العلاقة فكتم أنفاسها، وترك جثتها في منطقة صحراوية بـ”ملابس داخلية”، وفر هاربا.

وجرى ضبط المتهم بعد فحص الكاميرات وتتبع علاقات المجني عليها. واعترف الجاني بتفاصيل جريمته المروعة، وقال إنه تعرف على المجني عليها منذ فترة وتعددت لقاءاتهما عدة مرات ومارسا الجنس خلالها.

وقال إنّه في مساء يوم غيابها تقابلا بمنطقة صحراوية بالسيارة خاصته وأثناء ممارستهما الجنس حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب اعتقادها قيامه بافتضاح أمرها وتصويرها بدون علمها وصفعته، ما دفعه للتخلص منها وكتم نفسها، واستولى على ملابسها وهاتفها المحمول، واحتفظ بهم داخل السيارة.

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