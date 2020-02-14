مريم آل ثاني تسأل عن مكان جثة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري!!

الدبور – نشرت الناشطة القطرية مريم آل ثاني تغريدة أثارت الكثير من الضجة و التعليقات على صفحتها على موقع تويتر، حيث تسائلت عن مكان جثة رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، الذي إشتهر بالردح في مصر و الدول العربية في كل ظهور له في أي مناسبة.

ويطلق عليه الشعب المصري بالرداحة، لطريقة حدثه وشتمه لكل من يعارضه على طريقة الردح المتعارف عليها في الشارع المصري، وقالت مريم آل الثاني بعد نشر صفحة أنا العربي فيديو لمرتضى منصور مركب من عدة كلمات قالها في أكثر من مناسبة، قالت أين جثة مرتضى منصور؟

وجاء سؤال الناشطة القطرية مريم آل ثاني بعد ظهور مرتضى منصور في الفيديو، يقسم أن فريق نادي الزمالك لن يلعب في قطر، وقال على جثتي، لن يلعب الزمالك في قطر، الذي وصفها أرض معادية ودولة معادية، وكرر شتائمه لقطر في أكثر من مناسبة، حتى قال أن تهديدات بالقتل وصلته، وإدعى ان فريق الزمالك سيتعرض للإعتقال و الأسر إن ذهب إلى قطر.

وقالت مريم آل ثاني بتغريدتها ما نصه كما لسع الدبور: مرتضى منصور “لن ألعب في #قطر إلا على جثتي” السؤال: أين الجثة؟ على العموم مبروك للزملكاوية وهاردلك للترجي التونسي . . وأهلاً بالجميع في #الدوحة عاصمة الرياضة في المنطقة”

مرتضى منصور "لن ألعب في #قطر إلا على جثتي"



السؤال:

أين الجثة؟ 😂



على العموم مبروك للزملكاوية وهاردلك للترجي التونسي . . وأهلاً بالجميع في #الدوحة عاصمة الرياضة في المنطقة ✌🏻

#الزمالك_الترجي #الزمالك_بطل_السوبر #الزمالك pic.twitter.com/8SAUtqPzMb — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) February 15, 2020

- Advertisement -

وجاء تعليق آل ثاني الذي حصل على الكثير من التعليقات، بشكل ساخر لان فريق نادي الزمالك لعب على أرض مصر رغما عنه، الذي هدد إنه سيلعب على حثته، فقالت ولكن أين الجثة، وتم إستقابل لاعبي الزمالك في قطر إستقبال الأبطال من قبل جمهوره المتواجد على قطر، ولعب أمام الترجي التونسي، ولم يتم أسر أعذاء الفريق ولا تعذيبهم، ولا تقطيع أرجلهم من خلاف كما كان يصور منصور المقرب من السلطة المصرية، وكأن قطر هي مصر السيسي.

وعلق ناشط مصري على الفيديو، وقال ما نصه: “مبروك لنادي الزمالك كأس السوبر الإفريقي وشكرا لحسن الإستقبال والضيافة والتنظيم شكرخاص ارجال الشرطه وامن الملاعب وشكرا للجمهور علي اخراج هذا العرس الرياضي وياكدبان قطر الحبيبة قادرة علي تنظيم اي بطولة ولمرتضي منصور والحمد لله علي عدم الحضور لان قطر لا يدخلها الا الرجال المحترمين”

مبروك لنادي الزمالك كأس السوبر الإفريقي وشكرا لحسن الإستقبال والضيافة والتنظيم شكرخاص ارجال الشرطه وامن الملاعب وشكرا للجمهور علي اخراج هذا العرس الرياضي وياكدبان قطر الحبيبة قادرة علي تنظيم اي بطولة ولمرتضي منصور والحمد لله علي عدم الحضور لان قطر لا يدخلها الا الرجال المحترمين — عصام الدين (@kheer19633010) February 15, 2020