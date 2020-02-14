هرولة إماراتية نحو دولة الإحتلال الإسرائيلي لإنقاذ الإمارات من الإفلاس

الدبور – هرولة إماراتية نحو دولة الإحتلال الإسرائيلي، بخطوات متسارعة اكثر من غيرها من الدلول العربية، وذلك نتيجة الوضع الإقتصادي المتدهور الذي تعيشه دولة الإمارات وتعرض إمارة دبي للإفلاس من جديد، بعدما اقذها من قبل بن زايد بمليارات الدولارات خلال الأزمة الإقتصادية العالمية الاخيرة.

ولكن بن زايد لم يعد يملك مليارات جديدة يصرفها على دبي، خصوصا وإنه يساوم هذه الأيام على حصوله على الحكم بدل بن راشد، الذي من المفترض ان يحكم الإمارات حسب الدستور الذي وضعه كبيرهم الشيخ زايد، لدولة الإمارات عندما وحد الإمارات المتنازعة في الخليج، فلم تجد الإمارات لإنقاذها إلا دولة الإحتلال.

فقد دعا رجل الأعمال الإماراتي البارز “إبراهيم عجمي”، الإسرائيليين للاستثمار في بلاده، وذلك تزامنا مع موجة تطبيع عربي غير مسبوقة تشارك فيها أبوظبي بشكل قوي.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقد في العاصمة أبوظبي، بحضور مستثمر إسرائيلي (لم يتم الكشف عن هويته). وقال “عجمي” الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة “آتيك” في أبوظبي، وهو مسؤول في شركة “مبادلة” (حكومية): “نحتاج إلى الترحيب بجميع أنواع المستثمرين، حتى المستثمرين الذين ينشطون للغاية في (إسرائيل) والمستثمرين الإسرائيليين”. واحتفت (إسرائيل)، عبر وزارة الخارجية، بتصريحات “عجمي”، وأعادت نشرها عبر حسابها “إسرائيل بالعربية” بموقع “تويتر”.

رجل أعمال إماراتي يدعو الإسرائيليين للاستثمار في الإمارات

إبراهيم عجمي، مسؤول في شركة "مبادلة" الاماراتية، قال خلال مؤتمر عقد في أبو ظبي بحضور مستثمر إسرائيلي: “نحتاج إلى الترحيب بجميع أنواع المستثمرين، حتى المستثمرين الذين ينشطون للغاية في إسرائيل والمستثمرين الإسرائيليين" pic.twitter.com/xeaLRbm5aI — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 13, 2020

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وزاد التقارب بين الإمارات و(إسرائيل) خلال الفترة الأخيرة، حتى تضامن مؤخرا وزير خارجية أبوظبي “عبدالله بن زايد” مع ضحايا “الهولوكوست”، وسبق له أن شارك في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقالا بعنوان “إصلاح الإسلام: تحالف عربي-إسرائيلي في طور التشكُّل بالشرق الأوسط”.

ويتحدث المقال عن “رسم خرائط جديدة للعقل المسلم، في الوقت الذي تتلاشى فيه الكراهية القديمة”، كما يتضمن المقال اعترافا إماراتيا رسميا بوجود كنيس يهودي في دبي، الأمر الذي لاقى استحسان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته “بنيامين نتنياهو”.

واستضافت الإمارات وزير الخارجية الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”، العام الماضي، والتقى في أبوظبي مسؤولين رفيعي المستوى، حيث تتصاعد وتيرة العلاقات بين أبوظبي و(تل أبيب) بصورة لافتة.

وكشف الناشط القطري المعروف بوغانم بتغريدة عن الوضع داخل الإمارات حسب القرارات التي أصدرتها بنوك إماراتية، حيث قال بتغريدته: “الامارات تغلق فروع لبنوك اماراتيه داخل وخارج الدوله..بحجة ضعف الاداء وتقليص التكلفه ومحاولة انعاش لبنوكها وتشتري بنوك مصريه بعضها متعثر وبعضها مديون فوق المستوى المسموح فيه..والمضحك ان مصر بتقارير دوليه اصبحت دوله غير جاذبه للاستثمار يبدو بأن الامارات تنفذ اجندات اسرائيليه..!!”

الامارات تغلق فروع لبنوك اماراتيه

داخل وخارج الدوله..بحجة ضعف الاداء

وتقليص التكلفه ومحاولة انعاش لبنوكها

وتشتري بنوك مصريه

بعضها متعثر وبعضها مديون فوق المستوى

المسموح فيه..والمضحك ان مصر بتقارير دوليه

اصبحت دوله غير جاذبه للاستثمار

يبدو بأن الامارات تنفذ اجندات اسرائيليه..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) February 14, 2020