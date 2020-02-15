الشاب السعودي الشاذ يشرح فوائد العلاقة معه بدل البنت
عش الدبابير

بن سلمان اخرج الخبث و الخبائث: شاب سعودي شاذ يشرح فوائد العلاقة معه لأنه أسهل من البنت!

By وطن الدبور
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الدبور – في العظمى مملكة الصمت، و الذي أخرج ولي العهد بن سلمان الخبث و الخبائث للعلن بعد غزوته المباركة من قبل حاشيته، ظهر شاب سعودي علنا وبالفيديو على حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي يشرح فوائد الشذوذ وممارسة الجنس مع الاولاد بدل البنات.

الفيديو الذي أثار ضجة واسعة في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي للشاب السعودي الشاذ، و الذي تم تداوله بشكل موسع في عدة دول خارج السعودية، ظهر فيه الشاذ يتحدث بكل وضوح عن فوائد حب الولد، وهو بدا بمظهر بنت، ومأنه يقوم بدعاية لنفسه.

وقال عندما تحب ولد فممارسة الجنس معه أسهل من البنت، وليست جريمة، وتستطيع المشي معه في الأماكن العامة بكل حرية، أما إذا أحببت بنت، ففمن أن توقفك الشرطة للتأكد من علاقتك بها، ولا تستطيع ممارسة الجنس معها، لأنه لا يغسل شرف البنت إلا الدم، اما الولد فمفتوح بحري.

وردت فتاة سعودية على الفيديو بنشر فيديو لها وهي ترقص في إحدى الفعاليات بلباس لم تكن تشاهده في السعودية العظمى قبل غزوة بن سلمان بعد تقطيع الصحفي جمال خاشقجي بمنشار سموه المبارك في قنصلية السعودية في إسطنبول.

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الفيديو الراقص أيضا أثار موجة من التعليقات في السعودية، التي يبدو إنها تغلي على بركان ثائر قد ينفجر في أي لحظة، فالشعب السعودي تربى على الدين و المحافظة و العادات العربية البدوية، وهي الأخلاق التي لا علاقة لها في الدين من الأساس وكان يتحلى بها سكان المنطقة قبل ظهور رسالة الإسلام، قبل أن يأتي آل سعود ويحتلوها، فأكثروا فيها الفساد.

ونشرت صفحة التفريط السعودية الفيديو وعلقت عليه: “كل يوم نسمع عن ضبط مخالفي #الذوق_العام ومع ذلك نجد المخالفات تتوسع وتزيد بل وتحضي بالرعاية والحماية. هل هذا القانون ينطبق على فئة دون أخرى..؟ أم اعلان ضبط المخالفين يهدف إلى تخفيف ضغط الشارع..؟ فيديو متداول منسوب للترويج للرياضة في #القطيف السعودية الجديدة التي يريدون”

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.

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