عميد المخابرات القطرية السابق يتحدث عن أقذر ما انتجت أرض ساحل عمان

الدبور – عميد المخابرات القطرية السابق الناشط شاهين السليطي تحدث في تغريدة نشرها على صفحته على موقع تويتر عن ما اطلق عليه أحقر شخصية خرجت من ساحل عمان الكبير.

وقال شاهين السليطي في تغريدته التي لسعها الدبور عن تلك الشخصية ما نصه: “أوسخ وأوطى من انجبتهم ارض ساحل عمان هو #شيطان_العرب وضيع خسيس حقير حاقد قليل أدب وتربية قبيح” والمعروف أن شيطان العرب هو ولي عهد أبوظبي بن زايد، في إشارة إلى إنفصال الشيخ زايد عن سلطنة عمان وتوحيد الإمارات المتنازعة التي كانت تعمل بالقرصنة، عن طريق قوة السلاح و إغراء المال، حيث أبوظبي هي أغنى إمارة في السبع إمارات التي إتحدت بالقوة وخرجت عن حكم سلطنة عمان.

أوسخ وأوطى من انجبتهم ارض ساحل عمان هو #شيطان_العرب

وضيع

خسيس

حقير

حاقد

قليل أدب وتربية

قبيح



#المملكه_العربيه_النهيانيه — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) February 15, 2020

الصحفي اليمني أنيس منصر علق على التغريدة وقال: ابدعت وقد لخصت انا شخصية شيطان العرب في تغريدة، ونشر تغريدته القديمة التي أيضا وصف فيها شخصية شيطان العرب وقال وقتها: “قلبت وبحثت عن شي جميل يشرف محمد بن زايد وحسنات ومنجزات نذكرها من باب الإنصاف مالقيت كل مافيه قذر” وجدت أوصاف له وأسماء تصفه شيخ التجسس، شيخ الانقلابات وشيخ الاجرام شيخ الغدر، شيخ الخيانة شيخ النذالة شيخ الفتن شيخ العصابات شيخ الاغتيالات #شيطان_العرب #بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن”

ابدعت وقد لخصت انا شخصية شيطان العرب في تغريدة https://t.co/occwTmcsHO — أنيس منصور (@anesyem) February 15, 2020

- Advertisement -

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول.. https://t.me/Dabboor