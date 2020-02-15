شاهين السليطي عميد المخابرات القطرية يتحدث عن أقذر ما انتجت أرض ساحل عمان
عش الدبابير

عميد المخابرات القطرية السابق يتحدث عن أقذر ما انتجت أرض ساحل عمان

By وطن الدبور
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الدبور – عميد المخابرات القطرية السابق الناشط تحدث في تغريدة نشرها على صفحته على موقع تويتر عن ما اطلق عليه أحقر شخصية خرجت من ساحل عمان الكبير.

وقال شاهين السليطي في تغريدته التي لسعها الدبور عن تلك الشخصية ما نصه: “أوسخ وأوطى من انجبتهم ارض ساحل عمان هو #شيطان_العرب وضيع خسيس حقير حاقد قليل أدب وتربية قبيح” والمعروف أن هو ولي عهد أبوظبي بن زايد، في إشارة إلى إنفصال الشيخ زايد عن وتوحيد المتنازعة التي كانت تعمل بالقرصنة، عن طريق قوة السلاح و إغراء المال، حيث أبوظبي هي أغنى إمارة في السبع إمارات التي إتحدت بالقوة وخرجت عن حكم .

الصحفي اليمني أنيس منصر علق على التغريدة وقال: ابدعت وقد لخصت انا شخصية شيطان العرب في تغريدة، ونشر تغريدته القديمة التي أيضا وصف فيها شخصية شيطان العرب وقال وقتها: “قلبت وبحثت عن شي جميل يشرف محمد بن زايد وحسنات ومنجزات نذكرها من باب الإنصاف مالقيت كل مافيه قذر” وجدت أوصاف له وأسماء تصفه شيخ التجسس، شيخ الانقلابات وشيخ الاجرام شيخ الغدر، شيخ الخيانة شيخ النذالة شيخ الفتن شيخ العصابات شيخ الاغتيالات #شيطان_العرب #بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن”

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