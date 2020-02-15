كويتي يغتصب طفلة قاصر في المغرب ويفر قبل جلسة المحكمة
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كويتي إغتصب فتاة قاصر “١٤ عاما” وفر هاربا خارج البلاد و السلطات تبحث عنه!

By وطن الدبور
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الدبور – إعتدى على فتاة قاصر لم تتجاوز ال ١٤ عاما من عمرها، وأغتصبها حسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية في ولاذ بالفرار، وجاري البحث عنه لتسليمه للمحكمة. 

وكان الشاب الكويتي قد ألقي القبض عليه في المغرب، واودع السجن، وجرت محاكمته وتم الإفراج عنه بكفالة مالية لحين عقد جلسة الحكم، ولكنه هرب، حيث تمكن الشاب الكويتي من الفرار من المغرب، رغم قرار منع السفر الصادر بحقه بعد اتهامه باغتصاب طفلة مغربية قاصر ١٤ عاما.

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وأكد رئيس محكمة الاستئناف في مراكش وفق بيان أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مغادرة الشاب الكويتي الأراضي المغربية في 28 يناير الماضي، أي 24 ساعة بعد الإفراج المؤقت عنه، على الرغم من الضمانات المكتوبة التي قدمتها السفارة الكويتية للقضاء المغربي.

وعبّر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني، عن «دهشته» واستنكاره لعدم التزام السفارة بتعهدها، مؤكداً استعداده للجوء إلى كل الأدوات القانونية الدولية لمتابعة المتهم أمام القضاء الدولي.

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 ويبلغ المتهم الذي يدعى (م.س.ع) 24 عاماً، واستفاد من الإفراج المؤقت مقابل كفالة مالية، قبل أن يوضع تحت الرقابة القضائية، ويمنع من السفر، بعد اتهامه بالاعتداء على قاصر تبلغ 14 عاماً، وكان من المفترض أن يمثل الثلاثاء الماضي أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في مراكش، ولكنه هرب قبل الموعد وفر بجريمته خارج البلاد.

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