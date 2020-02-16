شاهد: فيديو أثار ضجة واسعة: أناشيد دينية في ملهى ليلي وسط الخمور و الراقصات

الدبور – إين وصلنا بالإنفتاح؟ بل إلى أين سنصل بالإنفتاح؟ فقد أثار فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع، ولسعه الدبور كعادته، أثار ضجة واسعة وحالة من الجدل بين النشطاء، بأن يصل الحال بالبعض أن يقوم بأناشيد دينية وحضرة إسلامية في ملهى ليلي وسط الخمور و الراقصات.

واستنكر فنانون وإعلاميون ونشطاء تونسيون، ترديد الأناشيد الدينية و“ الحضرة الإسلامية“ في الملهى الليلي الواقع في ضاحية ”قمرت“ بالعاصمة تونس.

واعتبر عدد كبير من التونسيين، أن الرقص على الأناشيد الدينية في مكان يشرب زبائنه الخمر ”أمر مبالغ فيه“!! ونشرت الفنانة التونسية، أميمة بن حفصية، على صفحتها الرسمية في فيسبوك رابط الفيديو، منتقدة ما تضمنه.

واستنكرت بن حفصية ما كشفه مقطع الفيديو، وقالت في تدوينة نشرتها على صفحتها ”يحدث في تونس.. حضرة إسلامية في ملهى ليلي في ڨمرت.. ليس لهذه الدرجة“ وعلقت الإعلامية، ابتسام بن سعد، على الفيديو، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك قائلة “ أذكار والصلاة على رسول الله بملهى ليلي في قمرت..؟“.

وأضافت ابتسام بن سعد في تدوينتها ”حتى أهل قريش لم يذكروا الله في مجلسهم الخمري… إنها بدعة.. إلى أين سنصل بعد كل هذا؟ ”.

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ونشرت صفحة ”أخبار تونس“، التي تحظى بشعبية واسعة في تونس، مقطع الفيديو مرفقا بتعليق جاء فيه ”حضرة إسلامية بالمشروبات الكحولية في ملهى ليلي في ڨمرت.. وتريدون نزول المطر؟“.

وانتقد الناشط بالمجتمع المدني، حسام بوشوشة، وجود الحضرة الإسلامية بالملهى الليلي. وقال بوشوشة في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك“ يحدث في تونس..حضرة إسلامية في ملهى ليلي في ڨمرت.. الله أكبر ..والله حرام ”.

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