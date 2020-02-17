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إعلامي كويتي ينشر فيديو من سلطنة عمان ويتمنى تطبيقه في كل دول الخليج

By وطن الدبور
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الدبور – نشر فيديو من على صفحته على موقع تويتر، وأعجب بهذا الخلق العماني و الإلتزام، الذي تمنى أن يطبق في كل الدول الخليجية و العربية أيضا، وهو تصرف لا تجده إلا في الدول الغربية المتقدمة فقط، و في .

وفي الفيديو الذي نشره الإعلامي الكويتي أحمد الوهيدة وهو مذيع ومقدم برامج في تلفزيون المجلس، ظهر إلتزام المركبات في سلطنة عمان بقانون إفساح المجال لسيارت الطوارئ بالمرور، و التوقف على جانب طريق وفسح المجال لأي مركبة تابعة للطوارئ من سيارات الإسعاف و المطافئ و الشرطة.

هذا الأمر منتشر بالدول المتقدمة حيث تصطف المركبات على جانب الطريق وتتوقف تماما لتفسح المجال لسيارات الطوارئ بالمرور في أي إتجاه تريد، وهو أمر اخلاقي إعتاد عليه سكان سلطنة عمان من بين دميع الدول العربية تقريبا، وهو متبع في في أمريكا و الدول الأوروبية.

وقال الإعلامي أحمد الوهيدة في تغريدته التي لسعها الدبور، ما نصه: “مقطع فيديو في سلطنة عمان الشقيقة يوضح مدى التزام قائدي المركبات بالأنظمة المرورية ومنها إفساح الطريق لسيارة الإسعاف. . نحتاج إظهار كل ما هو جميل في مجتمعاتنا لكي يكون الأمل باقياً في نفوسنا.”

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وعلق ناشط عماني أيضا بقوله: “أخي العزيز… صرامة القوانين في البداية وتاليا أصبحت ثقافة مرورية لدى كل سائق مركبة لأنه بالنهاية كل هذا أثره الايجابي سيكون على المواطن نفسه فأنت اليوم تفسح الطريق وغدا ربما تحتاج لأن يتم فسح الطريق لك”

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