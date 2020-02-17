البحرين تطبق القانون الجزائي الإسرائيلي
عش الدبابير

البحرين تطبق القانون “الإسرائيلي” و تسجن مواطن بحريني لانه حرق علم دولة الإحتلال الشقيقة!

By وطن الدبور
0

الدبور – إنتفضت مملكة العظمى على خبر إحراق مواطن بحريني علم دولة الشقيقة، وتم إعتقال المواطن ومحاكمته.

فقد أصدرت محكمة بحرينية، حكماً بالسجن 3 سنوات، على مواطن بحريني لاحراقه العَلم الإسرائيلي خلال مظاهرة لنصرة القدس والقضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة “البلاد” البحرينية أن “محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى قضت برفض طعن مدان بالتجمهر والشغب، مدَّعياً أنه تجمهر نصرةً للقضية الفلسطينية، فقُضي عليه بإدانته ومجهولين بحرق العلم الإسرائيلي ومنقولات أخرى، وأيدت المحكمة سجنه لمدة 3 سنوات، على ما أسند إليه من اتهامات”.

كما جاء في تفاصيل الحكم أن المدانين “كان قصدهم من ذلك الفعل تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور”.

وقال ناشط إنها هذه المرة الاولى التي تعاقب فيها البحرين مواطنيين على حرق علم ، و اللافت في الموضوع أنها ذات العقوبة المقررة في قانون العقوبات الإسرائيلي وهي السجن ٣ سنوات.

- Advertisement -

يشار إلى أن البحرين تسعى بخطوات حثيثة إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ومرَّرت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل نحو سنتين، حسبما كشفت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، العام الماضي.

وفي يونيو الماضي، قال وزير خارجية البحرين السابق خالد بن أحمد آل خليفة: إن “إسرائيل وُجدت لتبقى، ولها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة”، وأكد أن بلاده ودولاً عربية أخرى تريد التطبيع معها.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية قد أفادت، الأربعاء الماضي، بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، يستعجل الكشف عن علاقات له مع دول عربية، لخدمة مصالحه الانتخابية، مرجحة أن يظهر في لقاء مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قريباً.

قد يعجبك

You might also like
لسعات

نتنياهو بكل فخر: جميع الدول العربية والإسلامية هرولت للتطبيع معنا باستثناء ثلاث دول…

لسعات

هرولة إماراتية نحو دولة الإحتلال الإسرائيلي لإنقاذ الإمارات من الإفلاس

عش الدبابير

حفاوة إسرائيلية بتغريدات فيصل القاسم عن الصهيونية، وحملة عربية في وسائل التواصل ضده

عش الدبابير

البرهان : إستخرت الله قبل لقاء نتنياهو.. ظلمتوني لم أفعلها من تلقاء نفسي!

عش الدبابير

رد الكونجرس الأمريكي على صفقة القرن أقوى من رد الجامعة العربية!

الصورة أحلى

البحرين تكتفي بإبعاد إماراتي من عيال زايد بعد شروعه في قتل ابن طليقته البحرينية

Leave A Reply

Your email address will not be published.