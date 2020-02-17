البحرين تطبق القانون “الإسرائيلي” و تسجن مواطن بحريني لانه حرق علم دولة الإحتلال الشقيقة!

الدبور – إنتفضت مملكة البحرين العظمى على خبر إحراق مواطن بحريني علم دولة الإحتلال الإسرائيلي الشقيقة، وتم إعتقال المواطن ومحاكمته.

فقد أصدرت محكمة بحرينية، حكماً بالسجن 3 سنوات، على مواطن بحريني لاحراقه العَلم الإسرائيلي خلال مظاهرة لنصرة القدس والقضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة “البلاد” البحرينية أن “محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى قضت برفض طعن مدان بالتجمهر والشغب، مدَّعياً أنه تجمهر نصرةً للقضية الفلسطينية، فقُضي عليه بإدانته ومجهولين بحرق العلم الإسرائيلي ومنقولات أخرى، وأيدت المحكمة سجنه لمدة 3 سنوات، على ما أسند إليه من اتهامات”.

كما جاء في تفاصيل الحكم أن المدانين “كان قصدهم من ذلك الفعل تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور”.

وقال ناشط إنها هذه المرة الاولى التي تعاقب فيها البحرين مواطنيين على حرق علم إسرائيل، و اللافت في الموضوع أنها ذات العقوبة المقررة في قانون العقوبات الإسرائيلي وهي السجن ٣ سنوات.

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هذه المرة الأولى التي تعاقب فيها #البحرين مواطنين على حرق علم إسرائيل. اللافت هو أنها ذات العقوبة المقررة في قانون العقوبات الاسرائيلي (السجن 3 سنوات). #غربال https://t.co/dLNq8nUVUO — Adel Marzooq (@adelmarzooq) February 15, 2020

يشار إلى أن البحرين تسعى بخطوات حثيثة إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ومرَّرت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل نحو سنتين، حسبما كشفت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، العام الماضي.

وفي يونيو الماضي، قال وزير خارجية البحرين السابق خالد بن أحمد آل خليفة: إن “إسرائيل وُجدت لتبقى، ولها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة”، وأكد أن بلاده ودولاً عربية أخرى تريد التطبيع معها.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية قد أفادت، الأربعاء الماضي، بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، يستعجل الكشف عن علاقات له مع دول عربية، لخدمة مصالحه الانتخابية، مرجحة أن يظهر في لقاء مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قريباً.