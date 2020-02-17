العارية السعودية فوز العتيبي تهاجم الرجل الذي يفرض على زوجته إرتداء الملابس المحتشمة!!

الدبور – الناشطة السعودية العارية فوز العتيبي، وجهت بعض النصائح و اللوم على نوعية من الرجال وصفتهم بالمتخلفين، كمن يفرض على زوجته إرتداء ملابس معينة تغطي بها عورتها، او ملابس محتشمة. فلا تفوت الناشطة السعودية العارية فوز العتيبي مناسبة إلا وتثير حالة من الجدل، وإن لم تحدث ضجة حول ملابسها الجريئة، فتثير بلبلة بمناقشة موضوعات جريئة.

ووجهت الناشطة السعودية أسهم انتقادها إلى الرجال الذي تتلخص رجولتهم في إلزام زوجاتهم بارتداء ملابس بعينها، وواجهت هؤلاء الرجال بمصير ”رجولتهم“ في حال ولادة زوجاتهم على يد طبيب.

وكتبت فوز العتيبي في تغريدة عبر حسابها بموقع ”تويتر“: ”الحين اللي رجولتهم مرتبطه بملابس زوجاتهم تنتهي رجولتهم إذا ولد زوجته دكتور؟!“.

الحين اللي رجولتهم مرتبطه بملابس زوجاتهم تنتهي رجولتهم اذا ولد زوجته دكتور ؟! — فوز العتيبي (@zooztox) February 16, 2020

وتابعت: ”أنا اقول من الأفضل لو تدرون شي تربطون فيه رجولتكم غير ملابس النساء لأن صدقوني بتطير رجولتكم عند اول عملية توليد لها“، أما حول جواز ولادة الزوجة على يد طبيب في حال الضرورة، فقالت العتيبي: “ وحتى اللي عذره مضطر عادي تطير رجولتك طيران اضطراري“.

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انا اقول من الأفضل لو تدرون شي تربطون فيه رجولتكم غير ملابس النساء لان صدقوني بتطير رجولتكم عند اول عملية توليد لها

وحتى اللي عذره مضطر عادي تطير رجولتك طيران اضطراري — فوز العتيبي (@zooztox) February 16, 2020

وانقسمت آراء المغردين حيال تغريدة فوز العتيبي بين مؤيد ورافض، وأيدت إحدى المتابعات رأي العتيبي بتعليق ساخر قالت فيه: ”يجدد اشتراك“، وقالت إحدى المستخدمات وتدعى منال: ”هالي يحسب انه قطعه قماش تحدد رجولته اعتبريه ذكر“، وعلى الجانب الآخر، قال آخر معارض: ”اقسم برب المصحف انك ازعجتينا“، فردت عليه بقولها: ”بلوك عشان ترتاح“.

ومن أبرز التعليقات اللافتة التي تلقتها العتيبي، ذلك الذي قال: ”أنا عانيت كثير من أقاربي وقبيلتي بسبب لبس زوجتي وأنه مرتبط بشرفها وشرفي وأسمع كلام من بعيد وتلميحات أني ديوث ومن ذا الكلام للأسف التخلف متجذر في مجتمعنا ولو ببادلهم نفس كلامهم بعض المنقبات في عائلتنا من الآخر يطلعون مع شباب وزوجتي والله أشرف منهم ألف مرة“.

وردت عليه العتيبي قائلة: ”هم عشانهم بلا شرف عدم التزامهم ظاهر يا يخمنون انك أجرأ منهم بالسر بما انك أجرأ منهم بالعلن مارح يستوعبك إلا الإنسان الواضح مثلك. القذر عمره ما يستوعبك“.

وعادت فوز العتيبي مؤخرا لإثارة الجدل مجددا بعد نشرها صورة ”خادشة للحياء“ مع زوجها في أحد الأماكن السياحية، أعقبتها بمقطع فيديو قصير ظهرت من خلاله بإطلالة جريئة عرضتها لهجوم عنيف من متابعيها، وأظهرت الصورة والفيديو ارتداءها فستانا أبيض قصيرا، ويكشف معظم جسدها، فيما كانت تحتضن زوجها وتقبله، في مشهد غير مألوف للمجتمع السعودي المحافظ.

وعلقت فوز: ”حبيت اشارككم هالصوره عشانكم فقدتوني وطلبتوا أرجع أشارككم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي اخفف او امتنع عن مشاركتكم“.

واشتهرت فوز العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين وجعلها محط أنظار الجميع.

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