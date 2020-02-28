بعد غزوة الترفيه في السعودية: فتيات سعوديات يتحرشن بالشباب في مكان عام بالفيديو

الدبور – بعد غزوة الترفيه في السعودية بقيادة بن سلمان وسيفه المشلول تركي آل الشيخ، إنقلبت قوانين التحرش العالمية المتعارف عليها و المعترف بها في الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الحيوان، وجمعية حقوق المتحرشين العالمية، فأصبح التحرش من جانب الفتيات في السعودية وليس الشباب.

فقد اتهم مدونون سعوديون مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عددًا من الفتيات بالتحرش الجنسي بشبان في مكان عام وبحادثة غير معهودة بما يخص حوادث التحرش التي يتورط فيها عادةً الذكور.

وكان مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات بينما كانت تسير برفقة فتاة أخرى على الأقل، قد أثار ردود فعل واسعة بعدما بدا أن الفتيات يتعرضن لتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير الذي يقول مدونون إنه بالقرب من مجمع تجاري بمدينة جدة.

لكن اتهامات التحرش التي بدا أن مصورةً المقطع تريد أن تثبتها ضد الشبان، انتقلت إليها بعد تداول الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين الذين يقول كثير منهم إن الفتاة هي من تحرشت بالشبان كما يظهر في الفيديو.

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واقترب عدد من الشبان المتهمين بالتحرش، من كاميرا هاتف الفتاة بعدما تحدتهم بكشف وجوههم، ما أكسبهم الكثير من المدافعين عنهم في سجال واسع اتخذ من الوسم ”#متحرشين_لو_برستيج“ عنوانًا له على موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية.

اذا لم يكن الأدب وحسن الخلق نتاج التربية المنزلية المأخوذة من التعاليم الاسلامية فلن يكون هناك أدب في الاماكن العامة الا بتطبيق القوانين الصارمة التي تحمي الجميع ومن الجنسين .



#متحرشين_لو_برستيج pic.twitter.com/Ku7Wz0YjBI — ابوحسن #تالي_الليل (@Mbm20007) February 28, 2020

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