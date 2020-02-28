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بعد غزوة الترفيه في السعودية: فتيات سعوديات يتحرشن بالشباب في مكان عام بالفيديو

By وطن الدبور
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الدبور – بعد غزوة الترفيه في بقيادة بن سلمان وسيفه المشلول تركي آل الشيخ، إنقلبت قوانين التحرش العالمية المتعارف عليها و المعترف بها في الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الحيوان، وجمعية حقوق المتحرشين العالمية، فأصبح التحرش من جانب الفتيات في وليس الشباب.

فقد اتهم مدونون سعوديون  مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عددًا من الفتيات بالتحرش الجنسي بشبان في مكان عام وبحادثة غير معهودة بما يخص حوادث التحرش التي يتورط فيها عادةً الذكور.

وكان مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات بينما كانت تسير برفقة فتاة أخرى على الأقل، قد أثار ردود فعل واسعة بعدما بدا أن الفتيات يتعرضن لتحرش من قبل عدد من الشبان ظهروا بشكل واضح في التصوير الذي يقول مدونون إنه بالقرب من مجمع تجاري بمدينة جدة.

لكن اتهامات التحرش التي بدا أن مصورةً المقطع تريد أن تثبتها ضد الشبان، انتقلت إليها بعد تداول الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين الذين يقول كثير منهم إن الفتاة هي من تحرشت بالشبان كما يظهر في الفيديو.

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واقترب عدد من الشبان المتهمين بالتحرش، من كاميرا هاتف الفتاة بعدما تحدتهم بكشف وجوههم، ما أكسبهم الكثير من المدافعين عنهم في سجال واسع اتخذ من الوسم ”#متحرشين_لو_برستيج“ عنوانًا له على موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية.

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