فتاة كويتية تشكي التحرش في مكان العمل، و المتحرش: هي راودتني عن نفسي!

الدبور – تقدمت فتاة كويية بشكوى رسمية لمخفر عن واقعة حصلت معها في مكان عمل من تحرش رجل بها، وكيف يضغط عليها يوميا لممارسة الفحش معه في فيلته الخاصة مقابل تسهيل الكثير من المعاملات لها وإغراءات مالية.

وعرض الرجل حسب الشكوى التي قدمتها الفتاة المشروبات الكحولية بكافة أنواعها وأي نوع مخدرات ترغب به، الفتاة التي تعمل في وزارة الصحة لم تعد تتحمل الامر فقامت بتقديم شكةى رسمية لمخفر منطقة الشويخ الصناعية.

وأبلغت الفتاة السلطات الأمنية بأنها وفي أثناء وجودها في مقر عملها في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الصحة، حضر إليها مواطن مسن تغزّل بها وعرض عليها، من دون مقدمات، إحضار أي نوع مخدرات تتعاطاه أو أي نوع من المشروبات الكحولية ترغب في احتسائه، فضلاً عن إنجاز أي معاملة لها في أجهزة الدولة مهما كانت صعوبتها، ثم وعدها بتزويدها بنسخة من مفتاح الفيلا الخاصة به، لتسبقه إليها، حيث سيلحق بها بعد إنهاء بعض الأمور.

وقالت الموظفة إنّ المسنّ لم يتركها إلا بعد أن خرجت من المكان وهي غاضبة من تصرفه وأسلوبه الجريء في محاولة تحريضها على الفسق والفجور.بحسب “الراي”

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وبعد أخذ المعلومات من الفتاة تم إصدار أمر بإحضار المتهم للتحقيق معه، وبعد توجيه التهم له، رفض المسن جميع التهم وقال إنه يريد أن يشتكي عليها، فهي من راودته عن نفسه وهو اعتصم لأنه رأى برهان ربه، واستخدم الرجل كبر سنه محجة إنه شيخ كبير ولا يقوم بمثل تلك الأفعال، وإنما الفتاة العشرينية أعجبت بي وراودتني عن نفسي.

ولم يبق على المسن الكويتي إلا إحضار قميصه الذي قد من دبر كإثبات إنها هي من راودته عن نفسه، وتعقدت القضية بحيث لا يوجد شهود في القضية، فكلامها مقابل كلامه، ومازال التحقيق جاري في القضية.

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