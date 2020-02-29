شاهد: تحرش جماعي بفتاتين في السعودية بلاد الترفيه و الوناسة

الدبور – إنتشر فيديو لتحرش جماعي في السعودية بلاد الترفيه و الوناسة، وأثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، لكمية الفيديوهات التي تخرج من بلد كانت تطلق على نفسها بلاد الحرمين، وأصبحت بلاد الترفيه و البارات الحلال و التحرش، وما خفي أعظم مع الإنفتاح الذي جاء به ولي العهد مرة واحدة على مجتمع عاش لعقود طويلة من الإلتزام.

فقد أثارت مجموعة من الشبان، غضباً واسعاً بين مدوني مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما وثق مقطع فيديو اعتراضهم فتاتين في حادثة تحرش جماعي بمكان عام في البلاد.

ويظهر في الفيديو الذي يقول مغردون سعوديون في تويتر، إنه لحادثة تحرش جرت في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم، فتاتين تمشيان سويةً على أحد الطرقات فيما يبدو، بينهم يحيط بهما عدد من الشبان، قبل أن تندفع إحداهن غاضبةً نحوهم.

وقالت ناشطة نشرت الفيديو ما نصه: “في الدول الأجنبية تشوف المرأة نص عارية “لا تجرأ” إنك تتحرش فيها ، لكن في وطنك تشوف “بنت بلدك” تبدأ تضايقها بهالطريقة المقززة، كاشفه وجها؟ حرية شخصية كفلتها لها الدولة وربها فقط اللي يحاسبها

تمشي لحالها؟ هي مواطنة مثلك من حقها تمشي بأمان بديرتها

ليس هناك مبرر للتحرش”

في الدول الأجنبية تشوف المرأة نص عارية "لا تجرأ" إنك تتحرش فيها ، لكن في وطنك تشوف "بنت بلدك" تبدأ تضايقها بهالطريقة المقززة

كاشفه وجها؟ حرية شخصية كفلتها لها الدولة وربها فقط اللي يحاسبها

تمشي لحالها؟ هي مواطنة مثلك من حقها تمشي بأمان بديرتها

ليس هناك مبرر للتحرش✋#متحرش_عنيزه pic.twitter.com/2iWMJkSrNe — شدن المطيري (@sudiajdn) February 29, 2020

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وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات من المدونين السعوديين للجهات المختصة بملاحقة المتورطين بالتحرش بالفتيات.

وقال ناشط سعودي أيضا: “مجموعة من الباهيم مجتمعين على بنتين في مدينة عنيزة ، هذولي السملق لمتى اذا شافوا بنت في الشارع طاردوها ، مع العلم أن البنت لابسه اسود في اسود وماشية في حالها ، قسم بالله كثرة التحرشات اللي صايره هاليومين تحط علامات استفهام في هالبشر اللي ودك يكون عقابهم رادع”

مجموعة من الباهيم مجتمعين على بنتين في مدينة عنيزة ، هذولي السملق لمتى اذا شافوا بنت في الشارع طاردوها ، مع العلم أن البنت لابسه اسود في اسود وماشية في حالها ، قسم بالله كثرة التحرشات اللي صايره هاليومين تحط علامات استفهام في هالبشر اللي ودك يكون عقابهم رادع . #متحرش_عنيزه pic.twitter.com/Y8prwUygUR — خالد عبدالعزيز MBS (@KZ_MBS) February 29, 2020

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