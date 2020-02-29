من هو المغرد الماركسي نصير الشعب الذي إعتقله الأمن الكويتي وأثار ضجة واسعة في الكويت

الدبور – المغرد الماركسي نصير الشعب، مجهول الهوية و الذي يغرد تحت هذا الإسم، اخيرا تعرفت عليه السلطات الامنية في الكويت واعتقلته وواجهته في الحساب الذي خصصه لإنتقاد الحكومة الكويتية بطريقة ساخرة، ويعتبره النشطاء من أفضل المغردين في الكويت بأسلوب ساخر مضحك شيق.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية المحلية عن مصدر أمني ”أن رجال المباحث استطاعوا تحديد هوية المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بأنه صاحب الحساب المتهم بانتقاد الأجهزة الحكومية بطريقة ساخرة“.

ولم يكشف المصدر الأمني عن الاسم الحقيقي لصاحب الحساب والذي يعرف عن نفسه بأنه ”رئيس جمعية الكادحين الكويتية، ناشط سياحي وإذا فلست أصير سياسي، مدرب معتمد بجلد الذات، صعلوك، كويتي وبنفجر“.

واعتاد المغرد الشهير توجيه انتقادات لاذعة لبعض الجهات الرسمية في البلاد من خلال تغريدات، كان آخرها تغريدة قبل يومين وجهها إلى نقابة الكهرباء والماء فيما يتعلق بمرض ”كورونا“ الذي شغل الأوساط الرسمية والشعبية في الكويت منذ أكثر من أسبوع.

- Advertisement -

ولاقى نبأ ضبط المغرد المذكور تفاعلا من قبل العديد من النشطاء الذين انتقدوا ما أقدمت عليه الجهات الأمنية ضده، مطالبين بإخلاء سبيله بعد تصدر وسم #الحرية_للمغرد_نصير_الشعب المراتب الأولى في ”تويتر“.

حيث قال ناشط معلقا على إعتقال الشاب الكويتي ونشر بعض تغريداته، كما لسع الدبور ما نصه: “#الحرية_للمغرد_نصير_الشعب الذي اعتقلته السلطات توجهت لحساب هذا المغرد الخطير لمعرفة محتواه وطبعاً تشرفت بمتابعته وادركت ان الرجل ينتقد الطبقة التي تشكل الخطر الحقيقي على الشعب. لايوجد لديه خطاب طائفي ولا هبل تكفيري لكن نقد للتجار اللصوص . الحكومة سجنت نصير الشعب لصالح من؟”

#الحرية_للمغرد_نصير_الشعب الذي اعتقلته السلطات توجهت لحساب هذا المغرد الخطير لمعرفة محتواه وطبعاً تشرفت بمتابعته وادركت ان الرجل ينتقد الطبقة التي تشكل الخطر الحقيقي على الشعب.

لايوجد لديه خطاب طائفي ولا هبل تكفيري لكن نقد للتجار اللصوص .



الحكومة سجنت نصير الشعب لصالح من؟ pic.twitter.com/U9Vl3c6hud — ا.د عبدالهادي العجمي (@DrAbdulhadiAjmi) March 1, 2020

وقال آخر ما نصه: “المغرد الموهوب وخفيف الظل، و اول مغرد وهمي تجتمع علية اطياف الشعب الكويتي والعربي و بكافة مذاهبهم علي خلقه و ادبه و احترامه ، والجميع يستنكر ما حصل له تحت وسم #الحرية_للمغرد_نصير_الشعب“

المغرد الموهوب وخفيف الظل @bof9laa اول مغرد وهمي تجتمع علية اطياف الشعب الكويتي والعربي و بكافة مذاهبهم علي خلقه و ادبه و احترامه ، والجميع يستنكر ما حصل له تحت وسم #الحرية_للمغرد_نصير_الشعب pic.twitter.com/4SSm0tzEGt — الحرية ل.بوفصلة نصير الشعب (@FourSeasons143) February 29, 2020

إنتقاد الحكومة بطريقة ساخرة ..



وين الجريمة بالموضوع❗️



مو معقولة ١٤٠ حرف تقول رايك فيهم يستدعونك ويحققون معاك .. هذي الديمقراطية إللي تنادون فيها 😤

للعلم

لم يشتم ويقذف بتغريداته ..

الديرة تطفح بلاوي تاركينها وشادين حيلكم عالمغردين..

#الحرية_للمغرد_نصير_الشعب pic.twitter.com/4jt7cywg5F — 3aisha alayoub 🇰🇼 (@kanoshah) February 29, 2020

اعرف هذا المغرد شخصيا والجميع يعرفه، لم يكن وهمي وأحد أبناء الكويت المخلصين وقف مع الكويت عندما كادت ان تضيع.#الحرية_للمغرد_نصير_الشعب pic.twitter.com/mqcHkYkc83 — ديوانية أهل الكويت (@DIWaniyatAHalQ8) February 29, 2020