الأرقام في الكويت مخيفة: 700 كويتي يخضعون للحجر الصحي بسبب كورونا

الدبور – الأرقام في الكويت بعدد الإصابات بفيروس كورونا مخيفة جدا، بالنسبة لعدد السكان في الدولة الخليجية الصغيرة، فقد كشفت مصادر صحية كويتية أن عدد المواطنين الخاضعين للحجر الصحي على خلفية الإصابة بفيروس كورونا المستجد يصل إلى نحو 700 شخص، مشيرة إلى أن الأعداد تتغير يوميا مع تواصل إجلاء المواطنين من الخارج.

وقالت المصادر إن هناك نحو 499 من الخاضعين للحجر الصحي في متنزه الخيران، مقابل 170 في فندق الكوت، ونحو 30 حالة في مستشفى جابر.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 10 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 56 حالة، موضحة أن جميعها قادمة من إيران.

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة “القبس” عن مصادر مطلعة أن الحكومة طلبت شراء عدد من الأجهزة المتطورة لفحص كورونا من بعض الدول المتقدمة؛ كفرنسا واليابان، وستصل إلى البلاد خلال الفترة القريبة المقبلة، وهي تتميز بأنها تكشف الإصابة بالفيروس وغيره من الفيروسات في غضون 10 دقائق، لافتة إلى أن ظهور نتيجة اختبار الفحص في الوقت الحالي وفق أجهزة الفحص الموجودة تستغرق ما بين 5 و6 ساعات.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أوقفت، إصدار جميع أنواع التأشيرات لمواطني 8 دول، هي مصر وإيران والعراق والصين وهونج كونج وكوريا وتايلاند وإيطاليا. وفي 22 فبراير/شباط الماضي، قررت الكويت إيقاف جميع رحلات القدوم والمغادرة من وإلى إيران، بناء على تعليمات وزارة الصحة.

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وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 80 ألفا داخل الصين، بينما توفي عالميا ما يقرب من 3100 شخص جراء الفيروس. وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين للمرة الأولى، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 68 دولة، بينها 12 دولة عربية.

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