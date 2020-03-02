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شاهد فتاة سعودية تتدرب على القيادة بجلوسها بحضن شاب في السعودية الجديدة (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – في السلمانية، السعودية بعد الإنفتاح، شوهدت في فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ولسعه الدبور، وهي تتدرب على قيادة السيارة بجلوسها في حضنه، بعدما أقنعها المدرب إنها الطريقة الوحيدة للتدريب على قيادة السيارة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي أثار ضجة واسعة في مواقع التواصل الإجتماعي، الشاب الذي قيل إنه مقيم في الرياض، وهو يدرب فتاة  تجلس في حضنه، في وقت كان يمسك هو مقود المركبة.

وقيل أن المدريب إستغل جهل بعض الفتيات وشغفهم لقيادة السيارة التي حرموا منها لعقود لأنها ضد الشريعة الإسلامية، ومخالفة لما قرره الدين، قبل أن تتغير الشريعة وتصبح قيادة المرأة حلال زلال، وأقنع الفتاة إن التدريب يكون بهذه الطريقة في البداية، قبل أن يسمح لها بمسك مقود القيادة لوحدها، فأجلسها بحضنه.

فقام أحد المرة بتصوير الفيديو الغريب وتصوير رقم السيارة، وبعد إنتشار الفيديو في مواقع التواصل، قيل من قبل نشطاء ومواقع إعلامية محلية؛ أن الشخص الذي ظهر في الفيديو قد تم ضبطه وينتظر أن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، فلا عجب في السعودية الجديدة، فهي بلد العجائب و الفضائح.

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