فيديو لسيارة كويتية تسير في شوارع القدس المحتلة يثير ضجة واسعة!

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صور وفيديو لسيارة تحمل أرقام كويتية وهي تسير في شورع القدس المحتلة وفي يافا، الامر الذي أثار ضجة واسعة بين النشطاء، طيف وصل سيارة كويتية إلى فلسطين المحتلة.

وبما ان الكويت ليس لها أي علاقات لا علينة ولا دبوماسية ولا حتى في الخفاء كبعض الدول العربية الأخرى، أثار أمر السيارة الكثير من النشطاء.

و شوهد في مقطع الفيديو الذي انتشر سيارة تحمل لوحات كويتية تتجول في القدس المحتلة مقابل الجامعة العبرية في التلة الفرنسية .

وفيما ذكرت معلومات إعلامية أن السيارة نفسها شوهدت على شواطئ يافا، فقد كشفت مصادر مطلعة في الكويت، من خلال أرقام اللوحة، أن السيارة مسجلة فعلاً في الكويت ولوحاتها سليمة.

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وبينت المصادر أن السيارة مسجلّة باسم وافد إيطالي غادر الكويت بها براً بداية شهر فبراير الفائت عن طريق المملكة العربية السعودية، ولا معلومات كيف وصل بها إلى الأراضي المحتلة، و التي من المحتمل أن يكون عبر الأردن.

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