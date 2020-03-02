مراهقة سورية تهين شرطي كويتي، وهذا ما حصل معها

الدبور – أهانت مراهقة سورية وصديقة لها أيضا شرطي مرور كويتي، وتم تصويره بالفيديو نشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، الامر الذي جعل السلطات تتخذ إجراء قانوني بحق المراهقة وصديقتها التي نشرت الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعي.

وتتلخص الواقعة في قيام رجل أمن تابع لدوريات المرور بمخالفة المتهمتين السوريتين أثناء قيامهما بقيادة مركبتهما برعونة واستهتار على شارع الخليج العربي من دون مراعاة للسرعة المخصصة أو الخطوط الأرضية، إلا أن إحداهما قامت بتصويره وشتمته، بينما قامت الثانية بمشاركتها الفيديو وشتم رجل المرور الذي لم يكن يعلم بما قامتا به، حتى تم نشر المقطع في «سناب شات».

وبعد نشر المقطع تم إلقاء القبض على الفتاتين، و قررت محكمة الجنايات إيداع المراهقتين السوريتين دار الرعاية الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بتهمة إهانة شرطي مرور أثناء تأدية عمله، و التشهير به في مواقع التواصل الإجتماعي.

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