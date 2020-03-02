لسعات

مسؤول إماراتي: لهذا السبب فشلنا في المفاوضات مع طالبان ونجحت قطر

By وطن الدبور
0

الدبور – قال مسؤول إماراتي بتغريدات له على موقع تويتر، عن الفشل الذي حظيت به في وساطتها القديمة بين و الولايات المتحدة الأمريكية، بينما نجحت في ذلك رغم كل المحاولات التي قامت بها الإمارات لإفشال تلك المفاوضات حتى لا تخرج منتصرة بعد الفشل الإماراتي.

وشرح المسؤول الإماراتي بتغريدات له متتالية عن أسباب الفشل الإماراتي و الغضب الأمريكي إتجاه الإمارات للطريقة التي قادت بها المفاوضلات و الوساطات، وبوعود قطعها شيطان العرب لأمريكا وفشل بها.

حيث قال المغرد وهو ضابط في جهاز المخابرات الإماراتي ويغرد باسم بودن ظل، ويسرب بالعادة أخبار تكون حقيقية، قال “أن من اسباب فشلنا في ادارة المفاوضات مع جماعة ، اننا اقنعنا الوفد الامريكي بقدرتنا على اقناعهم ، وقد اعددنا شروط مسبقة بهدف الضغط عليهم”

و أضاف أيضا: وكان من ضمن الوفود المتواجدة ، خليل زاده ممثل عن الجانب الامريكي ، ورئيس isi الباكستاني ورئيس الاستخبارات السعودي خالد بن علي الحميدان وحمد الشامسي رئيس جهازنا الامني السابق.

وبين سبب الفشل حيث قال: وقد دفعنا ملايين الدولارات ، للاستخبارات الباكستانية ، من اجل الضغط المشترك على جماعة طالبان ، ولكن الجماعة رفضت الضغط وتم توبيخنا من قبل امريكا ، على فشل المفاوضات ، لذلك حاولنا بشتى الطرق بأيجاد اي حلول اخرى مقابل عدم رعاية قطر للمفاوضات.”

- Advertisement -

وكان السياسي الأفغاني عبد الرحیم الحنفي، قد كشف عن ما وصفه بمساعي إماراتية لإجهاض عملية السلام والاتفاق التاريخي بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية.

إقرأ أيضا: قاضي سعودي أعجب بإمرأة فطلقها من زوجها ثم تزوجها مسيارا!!

“الحنفي” أكد أن الإمارات طلبت من قادة حركة طالبان نقل مكتبهم السياسي من العاصمة القطرية الدوحة إلى أبوظبي، في أثناء هذه المفاوضات، مشيرا في تصريحاته لموقع “الخليج أونلاين” إلى أن الحركة لم ترى من الإمارات دوراً ملموساً في إحلال السلام؛ بل العكس أحدثت المشاكل خلال عقد طالبان جلسات تفاوض مع الأمريكان في أبوظبي.

وذكر السياسي الأفغاني أيضا أن الإمارات مارست ضغوطاً على حركة طالبان؛ في محاولة لإخضاعها للتخلي عن شروطها في أثناء المفاوضات التي كانت تقودها.

ولفت إلى أنه خلال المفاوضات في أبوظبي زادت الولايات المتحدة قوتها العسكرية ضد “طالبان” في أفغانستان بهدف كسر شوكتها، و”لمسنا ذلك، حيث زاد القصف، واستُشهد عدد من قادة الحركة”.

يشار إلى أن  الإمارات والسعودية حاولتا عقد اتفاق بين “طالبان” والولايات المتحدة في 2018، ولكنهما فشلتا ولم تصلا إلى أي نتيجة.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول..  https://t.me/Dabboor

قد يعجبك

You might also like
لسعات

عميد المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي: قطر ستطلق رصاصة في صدر شيطان العرب

عش الدبابير

ناشط إماراتي يكشف الأرقام الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا

عش الدبابير

الإمارات هددت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكويت بسبب تغريدة داعية كويتي.. فسجنته…

لسعات

فضيحة جديدة تلاحق ولي عهد أبوظبي شيطان العرب

عش الدبابير

شرطة عمان السلطانية تلقي القبض على 4 شباب من الإمارات بتهمة التخريب و التهريب

عش الدبابير

الزعتر يدعو جيش الكبسة الذي هزمه صاروخ حوثي إلى غزو قطر .. وردود ساخرة

Leave A Reply

Your email address will not be published.