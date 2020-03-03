الفنان عبد المجيد عبد الله: طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان

الدبور – الفنان عبد المجيد عبد الله كتب تغريدة على حسابه في موقع تويتر، أثارت الكثير من الجدل و التعليقات بين النشطاء، للسبب الي أوصله ليقول “طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان”.

وبعد تغريدته التي أثارت الجدل، حذف الفنان السعودي ، عبدالمجيد عبدالله، حسابه في موقع تويتر، وارجع السبب بعد أن تلقى عددا من الردود المسيئة من قبل مغردين دخل بسببها في سجال مع البعض منهم وانتهى به الأمر بمغادرة الموقع نهائيا.

وكتب الفنان المشهور بأغانيه الرومانسية، في رسالة وداع لمتابعيه وتوضيح لدوافع إغلاق حسابه “مشواري الفني ٣٦ سنة وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا في الخمسينات من عمري، طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان أرسل كلاما جارحا، الله العالم كيف كان وقعه علي، مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب.”

وكان المغني السعودي، قد دخل في سجال مع أحد المغردين الذين انتقدوا الغناء السعودي فيما يبدو بشكل عام، ما اعتبره عبدالمجيد مسيئا، ورد عليه بعبارة أثارت أيضا انتقادات ضد الفنان ذاته.

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دشن مُغردون وسم #عبدالمجيد_عبدالله مستنكرين فيه الردود المسيئة التي طالت الفنان الذي يعد رمز من رموز الاغنية السعودية

مما دفعه لإغلاق حسابه الرسمي نهائياً pic.twitter.com/qFzgQgBFS7 — هيئة المشاهير (@almobark_) March 4, 2020

وتطور النقاش فيما بعد، إذ تلقى الفنان عبدالمجيد ردودا مسيئة من عدد من المغردين الذين استخدموا كلمات خادشة للحياء في تغريداتهم، وكأنه يتعرف على قذارة المغردين لأول مرة، وكأنه لم يسمع باللجان الإلكترونية ولا وزير القذارة حمد المزروعي.

وقوبلت خطوة الفنان بتعاطف واسع معه من قبل جمهوره الكبير في السعودية والعالم العربي، ودعوات له للعدول عن قراره.

#عبدالمجيد_عبدالله



تسبون وتنتقدون وتقذفون ولمن ينرد عليكم بنفس الاسلوب تزعلون؟يا مُتخلفين يا جهله الله يكسر خاطركم زي ماكسرتم بخاطره ، كلنا نحبك يا عبدالمجيد ولا راح يتغير حبنا لك الا بيزيد ❤️ pic.twitter.com/L7V9PHGlAM — 𝘢 (@i1rer) March 4, 2020