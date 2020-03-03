يمني يحذر فيروس كورونا من دخول اليمن
فيديوعش الدبابير

شاهد يمني يحذر فيروس كورونا، الشعب اليمني سيأكلك كما أكل من جاء قبلك غازيا!!

By وطن الدبور
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الدبور – وجه ناشط يمني رسالة مصورة إلى ، وحذره من دخول ، لان الشعب اليمني سيأكله كما أكل من جاء من قبله غازيا لأرض ، وعدد كل الغزاة الذين حاولوا تدمير من الجراد إلى الفيروسات التي قبله، وصولا لفيروس ولي عهد أبوظبي بن زايد.

وقال الناشط اليمني، إحنا شعب ليس لدينا لا وظائف ولا رواتب ولا مطارات، من أين سيدخل كورونا وغيره، وليس لدينا سواح ولا طلاب مبتعثين يسرحون من بلد إلى بلد، فإياك أن تدخل عندنا لأننا سنأكلك كما اكلنا من قبل واسأل من جاء قبلك.

الدبور لسع الفيديو الذي نشره الإعلامي القطري جابر الحرمي على صفحته، ولاقى تفاعلا مميزا في عدة صفحات نقلت الفيديو، فشعب لم يقدر عليه شيطان العرب بن زايد ولا ترسانة الأسلحة السعودية الأمريكية لن يقدر عليه فيروس كورونا، فلا عمل له في اليمن السعيد رغم كل الجراح التي خلفها العدوان السعودية الإماراتي عليه.

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