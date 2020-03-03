شاهد يمني يحذر فيروس كورونا، الشعب اليمني سيأكلك كما أكل من جاء قبلك غازيا!!

الدبور – وجه ناشط يمني رسالة مصورة إلى فيروس كورونا، وحذره من دخول اليمن، لان الشعب اليمني سيأكله كما أكل من جاء من قبله غازيا لأرض اليمن، وعدد كل الغزاة الذين حاولوا تدمير اليمن من الجراد إلى الفيروسات التي قبله، وصولا لفيروس شيطان العرب ولي عهد أبوظبي بن زايد.

وقال الناشط اليمني، إحنا شعب ليس لدينا لا وظائف ولا رواتب ولا مطارات، من أين سيدخل كورونا وغيره، وليس لدينا سواح ولا طلاب مبتعثين يسرحون من بلد إلى بلد، فإياك أن تدخل عندنا لأننا سنأكلك كما اكلنا من قبل واسأل من جاء قبلك.

الدبور لسع الفيديو الذي نشره الإعلامي القطري جابر الحرمي على صفحته، ولاقى تفاعلا مميزا في عدة صفحات نقلت الفيديو، فشعب لم يقدر عليه شيطان العرب بن زايد ولا ترسانة الأسلحة السعودية الأمريكية لن يقدر عليه فيروس كورونا، فلا عمل له في اليمن السعيد رغم كل الجراح التي خلفها العدوان السعودية الإماراتي عليه.

ههههههههه السخرية سلاحنا الأهم في اليمن لنواجه كل شيء أستاذ جابر — احمد فوزي Ahmed Fawzi 🇾🇪 (@ahmedfaoziyemen) March 3, 2020

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