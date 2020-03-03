في الكويت مصري هرب من منشار زوجته المغربية وحبس نفسه في غرفة النوم!

الدبور – في الكويت وفي واقعة غريبة نوعا ما، هرب زوج مصري مقيم في الكويت من زوجته المغربية التي لحقت به بالسكين تريد قتله، وحبس نفسه في دورة المياه الحمام، ومن هناك طب النجدة الكويتية لتخلصه من منشار زوجته.

و وضعت مغربية حداً لخلافاتها مع زوجها بطريقة اقتله واخلص منه، طريقة المنشار، إقطع كل من يخالفك ويسبب وجعا لك، فقامت بضربه وتهديده بسكين، فاضطر إلى أن يحبس نفسه في غرفة النوم واستنجد برجال الأمن لتخليصه منها، وتم ضبطها، وسجلت قضية بحقها.

وأفاد مصدر أمني لصحيفة «الراي» الكويتية المحلية، بأن عمليات وزارة الداخلية كانت قد تلقت بلاغاً من قبل مصري طالباً النجدة من رجال الأمن، لإنقاذه من زوجته المغربية التي ضربته، قبل أن ترفع السكين في وجهه وتهدده بالنشر، حيث اضطر إلى حبس نفسه في غرفة النوم، وعلى وجه السرعة توجهت دوريات الأمن إلى مكان سكنهما في إحدى المناطق بمحافظة حولي للتعامل مع البلاغ.

وقال المصدر الأمني «بعد وصول رجال الأمن، خرج الزوج محتمياً بهم، واتهم زوجته بضربه ثم توجهت إلى المطبخ وجلبت سكيناً قاصدة طعنه، وأحيل الطرفان إلى مخفرالمنطقة، وسجلت قضية اعتداء بالضرب وإشهار سكين بحق الزوجة، أحيلت للتحقيق على إثرها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها».

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