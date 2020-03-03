معركة حامية الوطيس في السعودية بين شباب من سوريا و سعودي

الدبور- معركة حامية الوطيس في فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي واختلف النشطاء عليه كالعادة، عن هوية نت أكل الضرب ومن ضرب، ولكن في الفيديو تسمع لهجة سورية من قبل من إنهالوا بالضرب على الشاب الذي قيل إنه سعودي الجنسية.

حيث أثارت مشاجرة عنيفة بين مجموعة شبان، بدا أن أحد طرفيها مجموعة سوريين، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعدما زعم مغردون من أبناء المملكة إنهم يعتدون بالضرب على مواطن سعودي.

ووفقاً لمقاطع الفيديو المتداولة للمشاجرة التي تمت في أكثر من مكان، فإن مجموعة من ثلاثة أشخاص اعتدت على شخص بمفرده بالضرب داخل محل تجاري متخصص ببيع إطارات السيارات فيما يبدو، قبل أن يظهر المعتدى عليه برفقة شبان آخرين في موقع آخر، للثأر من المعتدين.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع وسط تضارب في الروايات حول حقيقة الحادثة في ظل غياب أي بيان رسمي من الشرطة السعودية يكشف حقيقة ما يثار بشأن المشاجرة.

#سوريين_يعتدون_بالضرب

بحسب ما هو متداول ولم يتم التأكد من الواقعة ومكانها وشخوصها

الفيديو الأول:

اعتداء أشخاص من ضمنهم صاحب السطحة (اللي انضرب في الفيديو الثاني 👇). pic.twitter.com/Os9PYubull — على وين؟ (@alawain2030) March 3, 2020

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كلهم سوريين على ما أعتقد وهنا صاحب السطحه هو من اعتدا أولا على أحد اخوانهم #سوريين_يعتدون_بالضرب pic.twitter.com/U4ATImk77k — any 23 (@ana321_ahml9245) March 3, 2020

وجذب الوسم ”#سوريين_يعتدون_بالضرب“ عدداً كبيراً من المغردين السعوديين الذين أغضبتهم رواية كون المعتدى عليهم من قبل مجموعة الشبان السوريين، هو سعودي الجنسية، سيما بعدما ظهر الشبان وهم يتفاخرون بفعلتهم.

حيث قال ناشط نشر الفيديو كما لسع الدبور ما نصه: “يضربون سعودي صاحب سطحا ويتفاخرون بما فعلوه ويصورونه الي هذه الدرجة وصلت بهم الوقاحة .. يجب ان يتم جادهم في مكان ما اعتدوا عليه وسجنهم ومنع دخولهم المملكة وادا عوائلهم لدينا يرحلوا معهم”

#سوريين_يعتدون_بالضرب

يضربون سعودي صاحب سطحا

ويتفاخرون بما فعلوه ويصورونه

الي هذه الدرجة وصلت بهم الوقاحة .. يجب ان يتم جادهم في مكان ما اعتدوا عليه وسجنهم ومنع دخولهم المملكة وادا عوائلهم لدينا يرحلوا معهم



pic.twitter.com/oar68yBfCt — د.شجاع المطرفي الهُذلي (@shuj55) March 3, 2020

يقول حنا البوخميس

اتمنى مايجي يوم الخميس الا كل واحد بزنزانه ، شغل الشبيحه مايمشي بدولة فيها نظام يمشي عالمواطن قبل الوافدين.



#سوريين_يعتدون_بالضرب pic.twitter.com/JTryQ2KOqb — ممدوح الذويبي (@DOH_F) March 3, 2020