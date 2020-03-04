الإعلام العبري يؤكد أيضا ما نشره الدبور عن إصابة بن زايد بفيروس كورونا

الدبور – الإعلام العبري أيضا أكد قبل قليل بخبر عاجل، إصابة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الملقب في العالم العربي بلقب شيطان العرب، بفيروس كورونا الجديد.

حيث نشر الدبور عدة تقارير من عدة مصادر مختلفة عن إصابة بن زايد بالفيروس وتم وضعه في الحجر الصحي داخل ما يشبه مستشفى صغير في قصره في أبوظبي، بعد نقله إلى مستشفى بعد إصابته بوعكة صحية أثبتت إنه مصاب بالفيروس من خادمة في قصره.

ونشر موقع عبري إسرائيلي تغريدة على صفحته على موقع ويتر أكد فيها إصابة بن زايد بالفيروس من مصادرهم الخاصة. ولسع الدبور التغريدة كالعادة وينقلها لكم هنا:

מנהיג איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, נדבק בקורונה — החדשות – N12 (@N12News) March 4, 2020

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