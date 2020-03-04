البحرين تتخلى عن 1300 بحريني عالقين في إيران وترفض إستقابلهم

الدبور – البحرين تخلت عن مواطنيها بسهولة، حيث رفضت إستقبال 1300 مواطن بحريني عالقين في إيران خوفا من إصابتهم بفيروش كورونا، ولم تقم كأي دولة بإخلاء مواطنيها من المناطق التي إنتشر فيها الفيروس، وتخلثت عن ربع عدد سكانها كحل لمنع إنتشار الفيروس.

حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، “عباس موسوي”، أن البحرين ترفض إعادة 1300 من مواطنيها جاؤوا إلى إيران بهدف الزيارة.

وانتقد “موسوي”، في بيان له، الحكومة البحرينية بسبب موقفها إزاء مواطنيها. وأفاد أن العديد من دول المنطقة اتخذت خطوات من أجل إعادة مواطنيها بسبب فيروس “كورونا”، لكن البحرين لم تقدم على أي عمل.

وأردف: “في الوقت الراهن يتواجد 1300 مواطن بحريني جاؤوا إلى إيران بهدف الزيارة والسياحة، وفي حال تمسكت الحكومة البحرينية بموقفها فسيجبرون على البقاء في إيران”.

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وأعلن المسؤول الإيراني​، عن استعداد حكومته على التعاون مع البحرين​ لتأمين إعادة مواطنيها إلى بلادهم. ولفت إلى أن حكومة البحرين من يتحمل تبعات هذا الموضوع. ولم يصدر من الحكومة البحرينية أي رد فوري في هذا الخصوص.

ويبدو أن البحرين إعتبرت الرقم قليل جدا ومستعدة للتخلي عن مواطنيها كحل لضمان عدم إنتشار الفيروس في المملكة الصغيرة، وتعتبر البحرين الأكثر تتضررا بفيروس كورونا في منطقة الخليج العربي من حيث عدد الإصابات فيها، وجميع الإصابات مصدرها إيران.

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