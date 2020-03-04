المذيع المصري الرداح يسيء للكويت بسبب كورونا ويثير الغضب (فيديو)

الدبور – المذيع المصري الرداح، المعروف باخلاقه السيئة و الردح بشكل مستمر على الهواء، و التحدث بصوت عالي وكأنه في “زريبة حيوانات” كما يقول الشعب المصري عنه، أثار ضجة واسعة وحالة من الغضب في الكويت بعد الإساءة للدولة بسبب فيروس كورونا.

ووصف “نشأت الديهي” خلال برنامجه “بالورقة والقلم” على قناة “TEN”، دولة الكويت بـ”الإمارة”.

وقال “الديهي” إن قرار الكويت منع دخول المصريين بسبب فيروس كورونا غير مبرر؛ لأن مصر ليس لديها أي حالة مصابة بفيروس كورونا في الوقت الذي سجلت فيه “إمارة” الكويت 45 حالة.

لاحقا، تبين أن القناة حذفت جزئية “الإمارة” من حلقة البرنامج على صفحتها بمواقع التواصل، وسط مطالبات باعتذار “الديهي” فورًا وتقديم رسالة احتجاج رسمية للسفير المصري لدى الكويت.

وأكد مغردون كويتيون أن منع دخول الوافدين من مصر لدولة الكويت هو حق سيادي يحافظ على الجميع من خطر فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص حول العالم وأدى إلى إصابة عشرات الآلاف.

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وقالت المغردة الكويتية التي نشرت الفيديو معلقة عليه كما لسع الدبور: “لم اشاهد اوقح من بعض الاعلام المصري اللي مو عاجبهم قرار #الكويت اجهزة الدولة لهم حريّة بالقرارات مذيع مصري يتكلم بستهزاء واستعلاء على الكويت امارة الكويت عندهم ٤٥ حالة والسبب ان الكويت اوقفت الفيز التجارية تفضلوا يا اهل الكويت سمعوا شنو يقول…”

لم اشاهد اوقح من بعض الاعلام المصري اللي مو عاجبهم قرار #الكويت

اجهزة الدولة لهم حريّة بالقرارات

مذيع مصري يتكلم بستهزاء واستعلاء على الكويت

امارة الكويت عندهم ٤٥ حالة

والسبب ان الكويت اوقفت الفيز التجارية

تفضلوا يا اهل الكويت سمعوا شنو يقول… pic.twitter.com/kHiYai3ssn — المغردة الكويتية (@lawyer7707) March 2, 2020

وارتفعت أعداد المصابين بفيروس “كورونا” الجديد في الكويت إلى 56 حالة، جميعها قادمة من إيران. وبلغت أعداد المواطنين الخاضعين للحجر الصحي على خلفية الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد نحو 700 شخص، بينما لا تزال تلك الأعداد تتغير يوميا مع تواصل إجلاء المواطنين من الخارج.

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