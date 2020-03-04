باحثة أمريكية تؤكد إصابة ولي عهد أبوظبي بفيروس كورونا.. وضابط إماراتي يتحدث عن الموضوع

الدبور – نشرت باحثة أمريكية تغريدة على حسابها أكدت فيها أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد أصيب فعلا بفيروس كورونا، وإنه تم وضعه في الحجر الصحي داخل قصره، بما يشبه مستشفى صغير في قصره.

وقالت الباحثة “كارين آن كاري” في تغريدةٍ بـ”تويتر” إنّه تأكد نقل ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد الى مستشفى “كليفلاند” في ابوظبي لساعات بعد إصابته بوعكة صحية.

وأوضحت أن محمد بن زايد نقل لاحقاً الى حجر صحي داخلي في قصره مصاباً فيروس كورونا ونقل المرض عدوى من عاملة فلبينية في قصر العائلة .

وقالت الباحثة الأمريكية إن الشواهد تؤكد تواري “بن زايد” عن الأنظار منذ بضعة أيام .

تأكد لنا نقل ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد الى مستشفى كليفلاند بابوظبي ساعات مصاب بوعكة صحية ثم نقل الى حجر صحي داخلي في قصره مصاباً #فيروس_كورونا ونقل المرض عدوى من عاملة فلبينية في قصر العائلة

الشواهد توكد تواري بن زايد عن الأنظار منذ بضعة أيام #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/A07Dl0H6r1 — Karen Ann caryl (@caryl_karen) March 4, 2020

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وكان ناشط حقوقي إماراتي أكد بتغريدة بالامس إصابة شيطان العرب بالفيروس، ونشر الدبور التغريدة التي شرح بها كيفية إصابته.

و اليوم نشر ضابط مخابرات إماراتي أيضا تغريدة قال فيها أن الفيروس إنتشر في جميع إمارات الدولة، حيث قال الضابط الإماراتي بتغريدة لسعها الدبور : كورونا انتشر في جميع امارات الدولة .

كورونا انتشر في جميع امارات الدولة . — بدون ظل (@without__shadow) March 4, 2020

وكان الضابط الأمني بدون ظل أول إماراتي ينشر عن إنتشار المرض في الإمارات، وبعد تريدته الأولى بدأت الإمارات بنشر تفاصيل حلالت محدودة من العمالة الوافدة فقط حتى لا تثير الرعب و الهلع من جهة ومن جهة ثانية حتى لا يتدمر الإقتصاد الغماراتي الذي يعاني بالأساس.