مطار دبي يسكنه الأشباح
فيديوعش الدبابير

شاهد مطار دبي اليوم كيف أصبح بالفيديو من مواطن إماراتي

By وطن الدبور
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الدبور – نشر مواطن يبدو غنه إماراتي أو خليجي من لهجته فيديو من داخل الدولي، وكيف أصبح اليوم بعدما كان يعج بالمسافرين، ولا يهدا في أي وقت في اليوم.

وفي الفيديو يظهر المطار خالي من البشر إلا بعض العاملين وهم قلة هنا وهناك، وأصبح خاليا كمدينة تسكنها الأشباح فقط، بعد الضربات المتتالية التي تلقتها إغقتصاديا بسبب سياسات ولي عهد أبوظبي العدوانية، وصرف المليارات في مؤامرات خارجية.

وبعد ان صرف بن زايد الذي يلقب ب شيطان العرب المليارات من اجل الثورات المضادة، بعد نصيحة مستشاره الأمني المطرود من فلسطين و المفصول من فتح محمد دحلان، بمواجهة الثورات العربية وصنع ثورات مضادة حتى لا تصل إلى عقر داره، وهذا ما قام به.

وجر بن زايد معه أيضا السعودية الى حرب مدمرة في اليمن أكلت اليابس و الأخضر واهلكت ميزانية الدولتين، غير إن هذه الحرب عرتهم امام العرب و العالم، وجاءت الضربة القاضية وهي إنتشار فيروس كورونا في الإمارات وحجب حتى العمالة من دخول الدولة.

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