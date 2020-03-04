شاهد مطار دبي اليوم كيف أصبح بالفيديو من مواطن إماراتي

الدبور – نشر مواطن يبدو غنه إماراتي أو خليجي من لهجته فيديو من داخل مطار دبي الدولي، وكيف أصبح اليوم بعدما كان يعج بالمسافرين، ولا يهدا في أي وقت في اليوم.

وفي الفيديو يظهر المطار خالي من البشر إلا بعض العاملين وهم قلة هنا وهناك، وأصبح خاليا كمدينة تسكنها الأشباح فقط، بعد الضربات المتتالية التي تلقتها الإمارات إغقتصاديا بسبب سياسات ولي عهد أبوظبي العدوانية، وصرف المليارات في مؤامرات خارجية.

مطار دبي خاوياً على عروشه.. وخالياً من المسافرين👇pic.twitter.com/FPbTalrrlB — نحو الحرية (@hureyaksa) March 4, 2020

وبعد ان صرف بن زايد الذي يلقب ب شيطان العرب المليارات من اجل الثورات المضادة، بعد نصيحة مستشاره الأمني المطرود من فلسطين و المفصول من فتح محمد دحلان، بمواجهة الثورات العربية وصنع ثورات مضادة حتى لا تصل إلى عقر داره، وهذا ما قام به.

وجر بن زايد معه أيضا السعودية الى حرب مدمرة في اليمن أكلت اليابس و الأخضر واهلكت ميزانية الدولتين، غير إن هذه الحرب عرتهم امام العرب و العالم، وجاءت الضربة القاضية وهي إنتشار فيروس كورونا في الإمارات وحجب حتى العمالة من دخول الدولة.

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